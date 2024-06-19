Mash: повар, подозреваемый в отравлении 200 человек, пытался сбежать

Повар компании «Савон-К», Карим Норматов, которого подозревают в приготовлении фасоли для «Салата лобио», вызвавшего отравление у более 200 человек в четырех регионах России, был задержан в московском аэропорту «Жуковский» при попытке вылета из страны. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Ранее суд арестовал Норматова до 15 августа.
«Повар компании „Савон-К“, чья фасоль была в „Салате лобио“, которым отравились две сотни человек, пытался сбежать», — говорится в сообщении. По версии следствия, Норматов нарушил требования безопасности при приготовлении и фасовке фасоли. Его поймали в московском аэропорту «Жуковский».
Однако адвокат повара настаивает на его невиновности, утверждая, что он работал в найму и не имел намерения скрываться. По его словам, после отравления начальство отпустило Норматова на время домой.
По информации telegram-канала, в суд также доставят еще три фигуранта дела, включая гендиректора «Савон-К» Владимира Шину. Ему предъявлены обвинения в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, а также в организации незаконной миграции.
В России зафиксированы случаи отравления, предположительно, ботулизмом в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Пострадавшие употребляли лобио. В связи с произошедшим возбуждены уголовные дела, а производители приостановили реализацию своей продукции.
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