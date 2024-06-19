«Матч ТВ» отстранил комментатора от работы после некорректного высказывания

Телеканал «Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого от дальнейшей работы на Играх БРИКС после его некорректного высказывания во время трансляции соревнований по самбо. Об этом рассказал генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.
«Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС. Принято решение отстранить комментатора от дальнейшей работы», — передает слова Тащина «Матч ТВ». Он добавил, что Иваницкий не является постоянным сотрудником субхолдинга, а привлекается на соревнования по единоборствам. Тащин также принес личные извинения всем, кто был вынужден услышать подобные выражения в трансляции.
Владимир Иваницкий сделал неподобающее высказывание в прямом эфире. Он назвал российского самбиста Кирилла Князькова «представителем русов» и посоветовал девушкам «брать его на заметку», но при этом грубо отозвался о «шмарах», которые, по его мнению, «не нужны» для «хорошей генетики». Позднее Иваницкий пояснил, что подразумевал под этим «недостойных» девушек, которые «вешаются на хороших парней».
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