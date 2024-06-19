Полицейские отдела полиции «Тракторозаводский» в Челябинске задержали мужчину, прыгавшего по машинам. Как заявили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, мужчину наказали по статье "мелкое хулиганство".
«В интернет попало видео с камеры домофона, на котором неизвестный запрыгивает на припаркованную во дворе автомашину, при этом громко выражается нецензурной бранью. Мужчину полицейские оперативно установили и задержали», — отметили в полиции.
«Находясь на улице Эльтонской, 50, напрыгнул на ВАЗ-2114, на две машины. И еще один автомобиль, джип, был. Раскаиваюсь и признаю в полном объеме вину», — сообщил нарушитель.
По данным полицейских, в отношении задержанного мужчины 1998 года рождения составлен административный протокол за мелкое хулиганство. С ним также проведена профилактическая беседа с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Полиция призвала пострадавших от действий хулигана обратиться в отдел полиции «Тракторозаводский». Силовики напомнили о возможности возмещения ущерба через суд.
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