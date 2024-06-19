Врио губернатора ХМАО получит собственного нейроассистента

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук получит нейроассистента «Мишу», который остался ему «по наследству» от экс-губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом журналисту URA.RU рассказал заместитель главы региона Павел Ципорин.
«Он [нейроассистент] разрабатывался под губернатора. Нейроассистент взаимодействует с региональными информационными системами [округа]. Он закреплен за регионом, его направлениями и отраслями», — рассказал Павел Ципорин.
В дальнейшем планируется «подгонка» нейроассистента под нового главу региона Руслана Кухарука. «Мы будем получать обратную связь и понимать, какие направления нужны руководителю для принятия управленческих решений, интегрировать „Мишу“ с той или иной информационной системой, чтобы оперативно получать информацию», — отметил Ципорин.
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