Врио губернатора ХМАО получит собственного нейроассистента

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Руслан Кухарук получит собственного нейроассистента
Руслан Кухарук получит собственного нейроассистента Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук получит нейроассистента «Мишу», который остался ему «по наследству» от экс-губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом журналисту URA.RU рассказал заместитель главы региона Павел Ципорин.

«Он [нейроассистент] разрабатывался под губернатора. Нейроассистент взаимодействует с региональными информационными системами [округа]. Он закреплен за регионом, его направлениями и отраслями», — рассказал Павел Ципорин.

В дальнейшем планируется «подгонка» нейроассистента под нового главу региона Руслана Кухарука. «Мы будем получать обратную связь и понимать, какие направления нужны руководителю для принятия управленческих решений, интегрировать „Мишу“ с той или иной информационной системой, чтобы оперативно получать информацию», — отметил Ципорин.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук получит нейроассистента «Мишу», который остался ему «по наследству» от экс-губернатора Югры Натальи Комаровой. Об этом журналисту URA.RU рассказал заместитель главы региона Павел Ципорин. «Он [нейроассистент] разрабатывался под губернатора. Нейроассистент взаимодействует с региональными информационными системами [округа]. Он закреплен за регионом, его направлениями и отраслями», — рассказал Павел Ципорин. В дальнейшем планируется «подгонка» нейроассистента под нового главу региона Руслана Кухарука. «Мы будем получать обратную связь и понимать, какие направления нужны руководителю для принятия управленческих решений, интегрировать „Мишу“ с той или иной информационной системой, чтобы оперативно получать информацию», — отметил Ципорин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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