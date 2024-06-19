Природа Погода Челябинский гидрометцентр предупредил жителей о надвигающемся шторме с градом 19 июня 2024 в 22:28 Размер текста - 17 + Челябинцев призывают быть осторожными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU От Челябинского гидрометцентра получено предупреждение о надвигающемся на регион шторме с грозой и градом этой ночью. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по области. «Ночью 20 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни и град. Местами прогнозируется шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 метров в секунду», — отмечает telegram-канал ведомства. Жителей региона в связи с неблагоприятной погодой просят соблюдать меры безопасности. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. В условиях шторма возможны повреждения кровли зданий, обрыв сетей электропередач и вал деревьев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! От Челябинского гидрометцентра получено предупреждение о надвигающемся на регион шторме с грозой и градом этой ночью. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по области. «Ночью 20 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни и град. Местами прогнозируется шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 метров в секунду», — отмечает telegram-канал ведомства. Жителей региона в связи с неблагоприятной погодой просят соблюдать меры безопасности. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. В условиях шторма возможны повреждения кровли зданий, обрыв сетей электропередач и вал деревьев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям