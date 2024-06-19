Челябинский гидрометцентр предупредил жителей о надвигающемся шторме с градом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Небо. Челябинск , погода, облака, небо, гроза, штормовое предупреждение, шторм, тучи, буря, природа, климат, перед грозой
Челябинцев призывают быть осторожными Фото:

От Челябинского гидрометцентра получено предупреждение о надвигающемся на регион шторме с грозой и градом этой ночью. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по области.

«Ночью 20 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни и град. Местами прогнозируется шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 метров в секунду», — отмечает telegram-канал ведомства.

Жителей региона в связи с неблагоприятной погодой просят соблюдать меры безопасности. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. В условиях шторма возможны повреждения кровли зданий, обрыв сетей электропередач и вал деревьев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
От Челябинского гидрометцентра получено предупреждение о надвигающемся на регион шторме с грозой и градом этой ночью. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по области. «Ночью 20 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни и град. Местами прогнозируется шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 метров в секунду», — отмечает telegram-канал ведомства. Жителей региона в связи с неблагоприятной погодой просят соблюдать меры безопасности. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. В условиях шторма возможны повреждения кровли зданий, обрыв сетей электропередач и вал деревьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...