Челябинский гидрометцентр предупредил жителей о надвигающемся шторме с градом

От Челябинского гидрометцентра получено предупреждение о надвигающемся на регион шторме с грозой и градом этой ночью. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по области.
«Ночью 20 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни и град. Местами прогнозируется шквалистое усиление ветра при грозах 20-25 метров в секунду», — отмечает telegram-канал ведомства.
Жителей региона в связи с неблагоприятной погодой просят соблюдать меры безопасности. При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. В условиях шторма возможны повреждения кровли зданий, обрыв сетей электропередач и вал деревьев.
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