Contexto: Аргентина поставила точку в вопросе помощи Украине

Contexto: Аргентина не будет оказывать военную поддержку Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аргентина не планирует осуществлять военную поддержку Украине, заявил Мануэль Адорни
Аргентина не планирует осуществлять военную поддержку Украине, заявил Мануэль Адорни Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Аргентина не будет отправлять военную помощь Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента страны Мануэль Адорни.

«Мы не собираемся оказывать какую-либо военную поддержку или каким-либо образом вмешиваться в военный конфликт», — передает слова Адорни издание Contexto. Он добавил, что враждебное отношение возникает, когда кто-то предоставляет оружие или участвует в военном конфликте.

Аргентинские СМИ сообщали о возможной передаче Украине аргентинских танков TAM и пяти штурмовиков Super Etendard. Российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов подтвердил, что такие переговоры велись, но Аргентина заверила, что самолеты не будут переданы Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аргентина не будет отправлять военную помощь Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента страны Мануэль Адорни. «Мы не собираемся оказывать какую-либо военную поддержку или каким-либо образом вмешиваться в военный конфликт», — передает слова Адорни издание Contexto. Он добавил, что враждебное отношение возникает, когда кто-то предоставляет оружие или участвует в военном конфликте. Аргентинские СМИ сообщали о возможной передаче Украине аргентинских танков TAM и пяти штурмовиков Super Etendard. Российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов подтвердил, что такие переговоры велись, но Аргентина заверила, что самолеты не будут переданы Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...