Contexto: Аргентина поставила точку в вопросе помощи Украине

Аргентина не будет отправлять военную помощь Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента страны Мануэль Адорни.
«Мы не собираемся оказывать какую-либо военную поддержку или каким-либо образом вмешиваться в военный конфликт», — передает слова Адорни издание Contexto. Он добавил, что враждебное отношение возникает, когда кто-то предоставляет оружие или участвует в военном конфликте.
Аргентинские СМИ сообщали о возможной передаче Украине аргентинских танков TAM и пяти штурмовиков Super Etendard. Российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов подтвердил, что такие переговоры велись, но Аргентина заверила, что самолеты не будут переданы Украине.
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