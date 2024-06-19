19 июня 2024

К свердловским полицейским нагрянули с проверкой

Общественный совет при МВД РФ проверил оказание госуслуг свердловской полицией
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Трифонов дал положительную оценку работе управления по вопросам миграции (архивное фото)
Алексей Трифонов дал положительную оценку работе управления по вопросам миграции (архивное фото) Фото:

В подразделение по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области пришел с проверкой представитель Общественного совета при МВД России Алексей Трифонов и его коллега из Екатеринбурга Борис Булдаков. Силовики показали, как ведется прием посетителей, осуществляется выдача паспортов и других документов, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Только за первый квартал 2024 года подразделениями УВМ (управление по вопросам миграции — прим. URA.RU) Среднего Урала предоставлено более 403 тысяч государственных услуг… Подобные проверки общественников в ближайшее время пройдут и во многих других территориальных ОВД», — сказал полковник Горелых. По его словам, больше 50 тысяч услуг пришлось на выдачу и замену внутренних документов, около 46 тысяч — на выдачу загранпаспортов и 133 тысячи услуг по регистрации места жительства в России.

Представители Общественного совета также пообщались с самими посетителями, ожидавшими приема, после чего им продемонстрировали рабочие места личного состава. По итогам проверки Трифонов дал положительную оценку управлению по вопросам миграции.

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В подразделение по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области пришел с проверкой представитель Общественного совета при МВД России Алексей Трифонов и его коллега из Екатеринбурга Борис Булдаков. Силовики показали, как ведется прием посетителей, осуществляется выдача паспортов и других документов, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Только за первый квартал 2024 года подразделениями УВМ (управление по вопросам миграции — прим. URA.RU) Среднего Урала предоставлено более 403 тысяч государственных услуг… Подобные проверки общественников в ближайшее время пройдут и во многих других территориальных ОВД», — сказал полковник Горелых. По его словам, больше 50 тысяч услуг пришлось на выдачу и замену внутренних документов, около 46 тысяч — на выдачу загранпаспортов и 133 тысячи услуг по регистрации места жительства в России. Представители Общественного совета также пообщались с самими посетителями, ожидавшими приема, после чего им продемонстрировали рабочие места личного состава. По итогам проверки Трифонов дал положительную оценку управлению по вопросам миграции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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