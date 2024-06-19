К свердловским полицейским нагрянули с проверкой

В подразделение по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области пришел с проверкой представитель Общественного совета при МВД России Алексей Трифонов и его коллега из Екатеринбурга Борис Булдаков. Силовики показали, как ведется прием посетителей, осуществляется выдача паспортов и других документов, сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Только за первый квартал 2024 года подразделениями УВМ (управление по вопросам миграции — прим. URA.RU) Среднего Урала предоставлено более 403 тысяч государственных услуг… Подобные проверки общественников в ближайшее время пройдут и во многих других территориальных ОВД», — сказал полковник Горелых. По его словам, больше 50 тысяч услуг пришлось на выдачу и замену внутренних документов, около 46 тысяч — на выдачу загранпаспортов и 133 тысячи услуг по регистрации места жительства в России.
Представители Общественного совета также пообщались с самими посетителями, ожидавшими приема, после чего им продемонстрировали рабочие места личного состава. По итогам проверки Трифонов дал положительную оценку управлению по вопросам миграции.
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