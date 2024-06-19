Владимир Путин прибыл во Вьетнам. Видео

19 июня 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитов во Вьетнам. Об этом сообщает ТАСС. «Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом», — передает корреспондента ТАСС. Известно, что российский лидер проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. Также запланирована встреча с выпускниками советских и российских вузов и прием имени президента Вьетнама. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитов во Вьетнам. Об этом сообщает ТАСС. «Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом», — передает корреспондента ТАСС. Известно, что российский лидер проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. Также запланирована встреча с выпускниками советских и российских вузов и прием имени президента Вьетнама.