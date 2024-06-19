Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама
Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитов во Вьетнам. Об этом сообщает ТАСС.
«Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом», — передает корреспондента ТАСС. Известно, что российский лидер проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. Также запланирована встреча с выпускниками советских и российских вузов и прием имени президента Вьетнама.
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