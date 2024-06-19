19 июня 2024

Владимир Путин прибыл во Вьетнам. Видео

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама Фото:

Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитов во Вьетнам. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом», — передает корреспондента ТАСС. Известно, что российский лидер проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. Также запланирована встреча с выпускниками советских и российских вузов и прием имени президента Вьетнама.

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Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитов во Вьетнам. Об этом сообщает ТАСС. «Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом», — передает корреспондента ТАСС. Известно, что российский лидер проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. Также запланирована встреча с выпускниками советских и российских вузов и прием имени президента Вьетнама.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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