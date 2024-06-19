Умер сын модельера Вячеслава Зайцева

20 июня 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

Егор Зайцев умер в возрасте 64 лет Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в возрасте 64 лет. Об этом передает telegram-канал Mash. Уточняется, что он причиной смерти стало заболевание онкологией. «Умер сын модельера Вячеслава Зайцева Егор, ранее у него была диагностирована онкология. Ему было 64 года», — передает Mash. Егора Зайцева госпитализировали 13 февраля с коронавирусом. Во время обследования у него выявили онкологию в толстом отделе кишечника. Позже стало известно, что образования есть также в обоих легких и печени, передает telegram-канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в возрасте 64 лет. Об этом передает telegram-канал Mash. Уточняется, что он причиной смерти стало заболевание онкологией. «Умер сын модельера Вячеслава Зайцева Егор, ранее у него была диагностирована онкология. Ему было 64 года», — передает Mash. Егора Зайцева госпитализировали 13 февраля с коронавирусом. Во время обследования у него выявили онкологию в толстом отделе кишечника. Позже стало известно, что образования есть также в обоих легких и печени, передает telegram-канал.