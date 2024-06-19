19 июня 2024

Умер сын модельера Вячеслава Зайцева

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Вячеславом Зайцевым. Москва
Егор Зайцев умер в возрасте 64 лет Фото:

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в возрасте 64 лет. Об этом передает telegram-канал Mash. Уточняется, что он причиной смерти стало заболевание онкологией.

«Умер сын модельера Вячеслава Зайцева Егор, ранее у него была диагностирована онкология. Ему было 64 года», — передает Mash.

Егора Зайцева госпитализировали 13 февраля с коронавирусом. Во время обследования у него выявили онкологию в толстом отделе кишечника. Позже стало известно, что образования есть также в обоих легких и печени, передает telegram-канал.

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Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в возрасте 64 лет. Об этом передает telegram-канал Mash. Уточняется, что он причиной смерти стало заболевание онкологией. «Умер сын модельера Вячеслава Зайцева Егор, ранее у него была диагностирована онкология. Ему было 64 года», — передает Mash. Егора Зайцева госпитализировали 13 февраля с коронавирусом. Во время обследования у него выявили онкологию в толстом отделе кишечника. Позже стало известно, что образования есть также в обоих легких и печени, передает telegram-канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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