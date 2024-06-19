Егор Зайцев умер в возрасте 64 лет
Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в возрасте 64 лет. Об этом передает telegram-канал Mash. Уточняется, что он причиной смерти стало заболевание онкологией.
«Умер сын модельера Вячеслава Зайцева Егор, ранее у него была диагностирована онкология. Ему было 64 года», — передает Mash.
Егора Зайцева госпитализировали 13 февраля с коронавирусом. Во время обследования у него выявили онкологию в толстом отделе кишечника. Позже стало известно, что образования есть также в обоих легких и печени, передает telegram-канал.
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