В Екатеринбурге отменили два рейса авиакомпании «Аэрофлот» в Москву 20 июня. Самолеты должны были улететь в столицу в 11:50 и 23:00. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово.
«В Екатеринбурге отменен рейс SU-1411, вылет которого был запланирован на 11:50. Самолет должен был приземлиться в Москве в 12:20 по местному времени. Также отменен вылет рейса SU-1415, запланированного на 23:00», — говорится на сайте воздушной гавани.
Причины отмены рейсов неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!