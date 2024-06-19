19 июня 2024

В Екатеринбурге отменили два рейса в Москву. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина отмены рейсов неизвестна
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В Екатеринбурге отменили два рейса авиакомпании «Аэрофлот» в Москву 20 июня. Самолеты должны были улететь в столицу в 11:50 и 23:00. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово.

«В Екатеринбурге отменен рейс SU-1411, вылет которого был запланирован на 11:50. Самолет должен был приземлиться в Москве в 12:20 по местному времени. Также отменен вылет рейса SU-1415, запланированного на 23:00», — говорится на сайте воздушной гавани.

Причины отмены рейсов неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Фото:
Фото: Онлайн-табло аэропорта «Кольцово»

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В Екатеринбурге отменили два рейса авиакомпании «Аэрофлот» в Москву 20 июня. Самолеты должны были улететь в столицу в 11:50 и 23:00. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта Кольцово. «В Екатеринбурге отменен рейс SU-1411, вылет которого был запланирован на 11:50. Самолет должен был приземлиться в Москве в 12:20 по местному времени. Также отменен вылет рейса SU-1415, запланированного на 23:00», — говорится на сайте воздушной гавани. Причины отмены рейсов неизвестны. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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