Shot: серия взрывов прогремела в Краснодарском крае

Предварительно, ПВО сбила несколько дронов ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Несколько взрывов прогремели в Краснодарском крае. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Уточняется, что очевидцы заявили о первом взрыве примерно в 2:30 по местному времени.
«Серия взрывов прогремела в районе поселка Афипский в Краснодарском крае. Предварительно, ПВО сбила несколько дронов ВСУ», — передает telegram-канал. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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