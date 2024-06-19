19 июня 2024

Shot: серия взрывов прогремела в Краснодарском крае

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Предварительно, ПВО сбила несколько дронов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Несколько взрывов прогремели в Краснодарском крае. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Уточняется, что очевидцы заявили о первом взрыве примерно в 2:30 по местному времени.

«Серия взрывов прогремела в районе поселка Афипский в Краснодарском крае. Предварительно, ПВО сбила несколько дронов ВСУ», — передает telegram-канал. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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Несколько взрывов прогремели в Краснодарском крае. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Уточняется, что очевидцы заявили о первом взрыве примерно в 2:30 по местному времени. «Серия взрывов прогремела в районе поселка Афипский в Краснодарском крае. Предварительно, ПВО сбила несколько дронов ВСУ», — передает telegram-канал. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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