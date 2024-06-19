Shot: серия взрывов прогремела в Краснодарском крае

20 июня 2024 в 05:26 Размер текста - 17 +

Предварительно, ПВО сбила несколько дронов ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько взрывов прогремели в Краснодарском крае. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Уточняется, что очевидцы заявили о первом взрыве примерно в 2:30 по местному времени. «Серия взрывов прогремела в районе поселка Афипский в Краснодарском крае. Предварительно, ПВО сбила несколько дронов ВСУ», — передает telegram-канал. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несколько взрывов прогремели в Краснодарском крае. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Уточняется, что очевидцы заявили о первом взрыве примерно в 2:30 по местному времени. «Серия взрывов прогремела в районе поселка Афипский в Краснодарском крае. Предварительно, ПВО сбила несколько дронов ВСУ», — передает telegram-канал. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.