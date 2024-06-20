РФ и КНДР обязались не вступать со странами в соглашения, которые несут угрозу

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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный, Благовещенск, ким чен ын
Путин встретился Ким Чен Ыном 18 июня Фото:

Россия и КНДР обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, способные нести угрозу суверенитету и безопасности двух стран. Об этом говорится в тексте договора, который подписали президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Россия и КНДР обязуются не вступать с другими странам в соглашения, способные нести угрозу суверенитету и безопасности двух стран», — говорится в документе, пишет ТАСС. Также указано, что договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии со стороны других стран.

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Россия и КНДР обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, способные нести угрозу суверенитету и безопасности двух стран. Об этом говорится в тексте договора, который подписали президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. «Россия и КНДР обязуются не вступать с другими странам в соглашения, способные нести угрозу суверенитету и безопасности двух стран», — говорится в документе, пишет ТАСС. Также указано, что договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии со стороны других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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