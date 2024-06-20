РФ и КНДР обязались не вступать со странами в соглашения, которые несут угрозу

20 июня 2024 в 06:46 Размер текста - 17 +

Путин встретился Ким Чен Ыном 18 июня Фото: Лазарева Екатерина © URA.RU Россия и КНДР обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, способные нести угрозу суверенитету и безопасности двух стран. Об этом говорится в тексте договора, который подписали президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. «Россия и КНДР обязуются не вступать с другими странам в соглашения, способные нести угрозу суверенитету и безопасности двух стран», — говорится в документе, пишет ТАСС. Также указано, что договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии со стороны других стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и КНДР обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, способные нести угрозу суверенитету и безопасности двух стран. Об этом говорится в тексте договора, который подписали президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. «Россия и КНДР обязуются не вступать с другими странам в соглашения, способные нести угрозу суверенитету и безопасности двух стран», — говорится в документе, пишет ТАСС. Также указано, что договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии со стороны других стран.