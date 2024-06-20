ЦТАК: договор РФ и КНДР предусматривает оказание военной помощи

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный между Россией и КНДР, включает статью, обязывающую стороны к оказанию военной помощи в случае агрессии. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«В случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами и в соответствии с законами РФ и КНДР, Уставом ООН», — цитирует документ ЦТАК.
Ранее сообщалось, что в договоре Россия и КНДР обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, способные нести угрозу безопасности двух стран. Документ подписан в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНДР.
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