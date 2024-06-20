Госдеп США разозлился на Вьетнам из-за теплого приема Путина

Госдеп США раздражен тем фактом, что Вьетнам радушно принял российского президента Владимира Путина у себя в стране. Визит российского лидера в Ханой состоялся спустя девять месяцев после того, как американский президент Джо Байден лично посещал Вьетнам. Об этом пишет Financial Times.
«Визит Путина, который последовал за его поездкой в Северную Корею и состоялся менее чем через год после того, как Вашингтон и Ханой улучшили свои отношения, вызвал раздражение в США... Вашингтон выразил разочарование по поводу визита российского президента», — передают авторы материала. Журналисты также привели сообщение представителей Госдепа США, которые заявили, что Вьетнам «не должен предоставлять России платформу для пропаганды».
Старший научный сотрудник сингапурского института ISEAS, координатор программы вьетнамских исследований Ле Хонг Хиеп рассказал журналистам, что Вьетнам в целом старается придерживаться нейтралитета в своей внешней политике. И визит Владимира Путина является для страны «принципиальным вопросом», чтобы продемонстрировать баланс.
Российский президент Путин в настоящий момент находится во Вьетнаме. Он прибыл в Ханой сразу после рабочей поездки в КНДР, передает «Национальная служба новостей». Российского лидера тепло встретили в стране. Официальные лица Вьетнама подчеркивали важность визита и стремление к тесному диалогу. В 2023 году президент США Джо Байден также посещал эту страну с рабочим визитом.
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