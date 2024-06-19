Путин прилетел во Вьетнам: что ожидается от визита, с кем встретится президент

Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом

20 июня 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Визит Путина во Вьетнам станет важным событием в двусторонних отношениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Еще днем ранее глава российского государства работал в Якутии. Как ожидается, Ханой станет финальной точкой трехдневной поездки президента. О том, с кем встретится Путин и что ожидается от визита, — в материале URA.RU. Как Путина встретили во Вьетнаме В ночные часы 19 июня 2024 года, российский лидер Путин прибыл в столицу Вьетнама — Ханой. Его самолет Ил-96, вылетевший ранее из Пхеньяна, приземлился в аэропорту Нойбай около двух часов ночи по местному времени. У трапа была расстелена красная ковровая дорожка, выстроен почетный караул. Российского президента встречали высокопоставленные вьетнамские официальные лица, включая вице-премьера Чан Хонг Ха, заведующего отделом ЦК КПВ по международным вопросам Ле Хоай Чунга и заместителя министра иностранных дел СРВ Ле Тхи Тху Ханг. Примечательно, что Чан Хонг Ха и Ле Тхи Тху Ханг владеют русским языком, что подчеркивает важность визита и стремление к тесному диалогу. Церемония встречи прошла на фоне теплой ночной погоды Ханоя — около 30 градусов по Цельсию. Прогноз на следующий день, когда запланирована основная программа визита, обещает еще более жаркую погоду — до 35-37 градусов. Выйдя из самолета в темном костюме, Путин, перед тем как сесть в ожидавший его автомобиль Aurus, снял пиджак, демонстрируя готовность к насыщенному графику предстоящих переговоров и встреч. Визит российского лидера во Вьетнам обещает стать важным событием в двусторонних отношениях, открывая новые возможности для углубления стратегического партнерства между Россией и Социалистической Республикой Вьетнам. С кем встретится Путин в ходе визита во Вьетнам В рамках своего визита Путин проведет серию важных встреч и переговоров с руководством страны. Ключевым событием станут переговоры президента РФ со всеми четырьмя высшими руководителями Вьетнама: президентом То Ламом, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром правительства Фам Минь Чинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Эти встречи на высшем уровне станут площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов двустороннего сотрудничества и координации позиций по актуальным международным проблемам. Помимо официальных переговоров, в программе визита также запланирована встреча Путина с выпускниками советских и российских вузов во Вьетнаме. Эта встреча подчеркнет историческую преемственность и тесные гуманитарные связи между нашими странами. Кроме того, в честь российского лидера будет организован торжественный прием от имени президента Вьетнама. Российско-вьетнамское сотрудничество в энергетике В преддверии визита во Вьетнам российский лидер опубликовал статью в ведущей вьетнамской газете «Нhan Dan», в которой рассказал о планах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, особенно в энергетической сфере. Как отметил президент, энергетика является ключевым элементом российско-вьетнамских отношений. Он подчеркнул, что совместное предприятие «Вьетсовпетро» успешно ведет добычу нефти на шельфе Вьетнама, за годы работы извлечено более 250 миллионов тонн «черного золота». Но энергетическое сотрудничество между Россией и Вьетнамом не ограничивается только нефтедобычей. Как отметил лидер России, крупная российская компания «Новатэк» планирует развернуть во Вьетнаме проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ). В то время как группа «Газпром» продолжает заниматься добычей газа на территории Социалистической Республики Вьетнам. Таким образом, энергетическое партнерство остается одним из ведущих направлений всеобъемлющего стратегического взаимодействия между Россией и Вьетнамом. Новые проекты в газовой и нефтяной сферах открывают дополнительные возможности для наращивания торгово-экономических связей и укрепления позиций российских компаний на быстрорастущем вьетнамском рынке. Что ожидают от визита Путина во Вьетнам Прилет Путина во Вьетнам обещает стать важным событием в развитии российско-вьетнамских отношений. Сотрудничество Москвы и Ханоя активно развивается по широкому спектру направлений, демонстрируя устойчивую динамику роста. Как отмечает ТАСС, только за 2023 год товарооборот между двумя странами увеличился более чем на 8%, достигнув пять млрд долларов. Эта положительная тенденция сохранилась и в 2024 году. Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, каменный уголь и сельскохозяйственная продукция, в то время как Вьетнам поставляет в Россию текстиль, кофе, телефоны и комплектующие. В ходе предстоящих переговоров лидеры двух стран планируют утвердить обширный пакет двусторонних соглашений, охватывающих различные сферы сотрудничества. Всего подготовлено около 20 документов, включая совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом. Ожидается, что Путин и вьетнамские руководители обсудят перспективы развития двустороннего взаимодействия до 2030 года. Будут определены ключевые направления сотрудничества — от экономики, торговли и обороны до энергетики, науки, технологий, образования, культуры и народной дипломатии, сообщают РИА Новости. Примечательно, что визит президента РФ во Вьетнам вызвал определенное беспокойство в Европейском союзе. Как пишет «Газета.ру», высшие должностные лица Вьетнама отложили встречу со специальным посланником ЕС по осуществлению санкций Дэвидом О’Салливаном, опасаясь, что его визит может «испортить» встречу с российским лидером. Это свидетельствует о важности предстоящего визита российского лидера и его потенциальном влиянии на региональную и международную повестку. Визит Путина во Вьетнам ожидается как важный этап в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, который открывает новые возможности для углубления многопланового сотрудничества. Это пятый визит Путина в страну на посту президента. Российский лидер посещал Социалистическую Республику Вьетнам в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам из КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном. Еще днем ранее глава российского государства работал в Якутии. Как ожидается, Ханой станет финальной точкой трехдневной поездки президента. О том, с кем встретится Путин и что ожидается от визита, — в материале URA.RU. В ночные часы 19 июня 2024 года, российский лидер Путин прибыл в столицу Вьетнама — Ханой. Его самолет Ил-96, вылетевший ранее из Пхеньяна, приземлился в аэропорту Нойбай около двух часов ночи по местному времени. У трапа была расстелена красная ковровая дорожка, выстроен почетный караул. Российского президента встречали высокопоставленные вьетнамские официальные лица, включая вице-премьера Чан Хонг Ха, заведующего отделом ЦК КПВ по международным вопросам Ле Хоай Чунга и заместителя министра иностранных дел СРВ Ле Тхи Тху Ханг. Примечательно, что Чан Хонг Ха и Ле Тхи Тху Ханг владеют русским языком, что подчеркивает важность визита и стремление к тесному диалогу. Церемония встречи прошла на фоне теплой ночной погоды Ханоя — около 30 градусов по Цельсию. Прогноз на следующий день, когда запланирована основная программа визита, обещает еще более жаркую погоду — до 35-37 градусов. Выйдя из самолета в темном костюме, Путин, перед тем как сесть в ожидавший его автомобиль Aurus, снял пиджак, демонстрируя готовность к насыщенному графику предстоящих переговоров и встреч. Визит российского лидера во Вьетнам обещает стать важным событием в двусторонних отношениях, открывая новые возможности для углубления стратегического партнерства между Россией и Социалистической Республикой Вьетнам. В рамках своего визита Путин проведет серию важных встреч и переговоров с руководством страны. Ключевым событием станут переговоры президента РФ со всеми четырьмя высшими руководителями Вьетнама: президентом То Ламом, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром правительства Фам Минь Чинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Эти встречи на высшем уровне станут площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов двустороннего сотрудничества и координации позиций по актуальным международным проблемам. Помимо официальных переговоров, в программе визита также запланирована встреча Путина с выпускниками советских и российских вузов во Вьетнаме. Эта встреча подчеркнет историческую преемственность и тесные гуманитарные связи между нашими странами. Кроме того, в честь российского лидера будет организован торжественный прием от имени президента Вьетнама. В преддверии визита во Вьетнам российский лидер опубликовал статью в ведущей вьетнамской газете «Нhan Dan», в которой рассказал о планах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, особенно в энергетической сфере. Как отметил президент, энергетика является ключевым элементом российско-вьетнамских отношений. Он подчеркнул, что совместное предприятие «Вьетсовпетро» успешно ведет добычу нефти на шельфе Вьетнама, за годы работы извлечено более 250 миллионов тонн «черного золота». Но энергетическое сотрудничество между Россией и Вьетнамом не ограничивается только нефтедобычей. Как отметил лидер России, крупная российская компания «Новатэк» планирует развернуть во Вьетнаме проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ). В то время как группа «Газпром» продолжает заниматься добычей газа на территории Социалистической Республики Вьетнам. Таким образом, энергетическое партнерство остается одним из ведущих направлений всеобъемлющего стратегического взаимодействия между Россией и Вьетнамом. Новые проекты в газовой и нефтяной сферах открывают дополнительные возможности для наращивания торгово-экономических связей и укрепления позиций российских компаний на быстрорастущем вьетнамском рынке. Прилет Путина во Вьетнам обещает стать важным событием в развитии российско-вьетнамских отношений. Сотрудничество Москвы и Ханоя активно развивается по широкому спектру направлений, демонстрируя устойчивую динамику роста. Как отмечает ТАСС, только за 2023 год товарооборот между двумя странами увеличился более чем на 8%, достигнув пять млрд долларов. Эта положительная тенденция сохранилась и в 2024 году. Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, каменный уголь и сельскохозяйственная продукция, в то время как Вьетнам поставляет в Россию текстиль, кофе, телефоны и комплектующие. В ходе предстоящих переговоров лидеры двух стран планируют утвердить обширный пакет двусторонних соглашений, охватывающих различные сферы сотрудничества. Всего подготовлено около 20 документов, включая совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом. Ожидается, что Путин и вьетнамские руководители обсудят перспективы развития двустороннего взаимодействия до 2030 года. Будут определены ключевые направления сотрудничества — от экономики, торговли и обороны до энергетики, науки, технологий, образования, культуры и народной дипломатии, сообщают РИА Новости. Примечательно, что визит президента РФ во Вьетнам вызвал определенное беспокойство в Европейском союзе. Как пишет «Газета.ру», высшие должностные лица Вьетнама отложили встречу со специальным посланником ЕС по осуществлению санкций Дэвидом О’Салливаном, опасаясь, что его визит может «испортить» встречу с российским лидером. Это свидетельствует о важности предстоящего визита российского лидера и его потенциальном влиянии на региональную и международную повестку. Визит Путина во Вьетнам ожидается как важный этап в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, который открывает новые возможности для углубления многопланового сотрудничества. Это пятый визит Путина в страну на посту президента. Российский лидер посещал Социалистическую Республику Вьетнам в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах.