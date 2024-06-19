19 июня 2024

В тюменском селе на пожаре погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время тушения огня спасатели обнаружили в доме тело мужчины
Во время тушения огня спасатели обнаружили в доме тело мужчины Фото:

В селе Дубровном Тюменской области в ночь на 20 июня произошел пожар в частном жилом доме. В ходе тушения огня сотрудники МЧС региона обнаружили на месте ЧП тело мужчины.

«Вызов поступил в третьем часу ночи 20 июня. Горел частный жилой дом в селе Дубровном, на улице Новой. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Возгорание ликвидировано на площади 64 квадратных метра. В тушении пожара было задействовано три единицы техники и пять человек личного состава. Причины ЧП в настоящее время устанавливаются.

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В селе Дубровном Тюменской области в ночь на 20 июня произошел пожар в частном жилом доме. В ходе тушения огня сотрудники МЧС региона обнаружили на месте ЧП тело мужчины. «Вызов поступил в третьем часу ночи 20 июня. Горел частный жилой дом в селе Дубровном, на улице Новой. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины», — сообщается в telegram-канале ведомства. Возгорание ликвидировано на площади 64 квадратных метра. В тушении пожара было задействовано три единицы техники и пять человек личного состава. Причины ЧП в настоящее время устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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