В тюменском селе на пожаре погиб человек

Во время тушения огня спасатели обнаружили в доме тело мужчины
В селе Дубровном Тюменской области в ночь на 20 июня произошел пожар в частном жилом доме. В ходе тушения огня сотрудники МЧС региона обнаружили на месте ЧП тело мужчины.
«Вызов поступил в третьем часу ночи 20 июня. Горел частный жилой дом в селе Дубровном, на улице Новой. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Возгорание ликвидировано на площади 64 квадратных метра. В тушении пожара было задействовано три единицы техники и пять человек личного состава. Причины ЧП в настоящее время устанавливаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!