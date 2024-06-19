Челябинск занял второе место в РФ по росту средней зарплаты

Компании Челябинска обеспечили городу второе место в стране по приросту за год средней зарплаты. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», лидером стал Краснодар.
«В Челябинске средняя зарплата для новых сотрудников выросла на 13%, что позволило городу выйти на второе место по приросту зарплатных предложений в стране», — прокомментировали в «Авито Работа». Эксперты платформы проанализировали динамику средних зарплатных предложений в крупных городах России с весны 2023 по весну 2024 года.
В целом по России наблюдалось увеличение средних зарплатных предложений для новых сотрудников на 11% год к году. Средняя предлагаемая зарплата в стране составила 63,1 тысячи рублей в месяц при полном рабочем дне, без учета дополнительных выплат. В Челябинске к весне доход достиг уровня 55,7 тысячи рублей. Лидером по абсолютной величине оплаты труда в десятке городов с высокой динамикой роста стала Казань (средняя зарплата там составила 62,9 тысячи рублей).
Управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков зафиксировал замедление зарплатной гонки в регионах. Несмотря на долговременный тренд, эксперты пока продолжают наблюдать значимый рост средних зарплатных предложений для новых сотрудников. Причинами этого Пучков назвал дефицит кадров и развитие в субъектах Федерации определенных сфер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!