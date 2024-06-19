19 июня 2024

Челябинск занял второе место в РФ по росту средней зарплаты

«Авито»: челябинские компании подняли сотрудникам среднюю зарплату на 13% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинские зарплаты выросли за год на 15%
Челябинские зарплаты выросли за год на 15% Фото:

Компании Челябинска обеспечили городу второе место в стране по приросту за год средней зарплаты. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», лидером стал Краснодар.

«В Челябинске средняя зарплата для новых сотрудников выросла на 13%, что позволило городу выйти на второе место по приросту зарплатных предложений в стране», — прокомментировали в «Авито Работа». Эксперты платформы проанализировали динамику средних зарплатных предложений в крупных городах России с весны 2023 по весну 2024 года.

В целом по России наблюдалось увеличение средних зарплатных предложений для новых сотрудников на 11% год к году. Средняя предлагаемая зарплата в стране составила 63,1 тысячи рублей в месяц при полном рабочем дне, без учета дополнительных выплат. В Челябинске к весне доход достиг уровня 55,7 тысячи рублей. Лидером по абсолютной величине оплаты труда в десятке городов с высокой динамикой роста стала Казань (средняя зарплата там составила 62,9 тысячи рублей).

Управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков зафиксировал замедление зарплатной гонки в регионах. Несмотря на долговременный тренд, эксперты пока продолжают наблюдать значимый рост средних зарплатных предложений для новых сотрудников. Причинами этого Пучков назвал дефицит кадров и развитие в субъектах Федерации определенных сфер.

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Компании Челябинска обеспечили городу второе место в стране по приросту за год средней зарплаты. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», лидером стал Краснодар. «В Челябинске средняя зарплата для новых сотрудников выросла на 13%, что позволило городу выйти на второе место по приросту зарплатных предложений в стране», — прокомментировали в «Авито Работа». Эксперты платформы проанализировали динамику средних зарплатных предложений в крупных городах России с весны 2023 по весну 2024 года. В целом по России наблюдалось увеличение средних зарплатных предложений для новых сотрудников на 11% год к году. Средняя предлагаемая зарплата в стране составила 63,1 тысячи рублей в месяц при полном рабочем дне, без учета дополнительных выплат. В Челябинске к весне доход достиг уровня 55,7 тысячи рублей. Лидером по абсолютной величине оплаты труда в десятке городов с высокой динамикой роста стала Казань (средняя зарплата там составила 62,9 тысячи рублей). Управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков зафиксировал замедление зарплатной гонки в регионах. Несмотря на долговременный тренд, эксперты пока продолжают наблюдать значимый рост средних зарплатных предложений для новых сотрудников. Причинами этого Пучков назвал дефицит кадров и развитие в субъектах Федерации определенных сфер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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