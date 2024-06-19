В Челябинской области малый бизнес стал предлагать зарплаты на 21% выше

В Челябинской области предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса за год выросла на 21%. В среднем сотрудники получают 60 300 рублей, сообщили URA.RU в сервисе рекрутинга hh.ru.
«Средняя предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса весной 2024 года составила 60 300 рублей, что на 21% выше, чем в прошлом году. Повышенный уровень зарплат предлагают управленцам: гендиректорам, коммерческим и операционным директорам (по 150 тысяч рублей)», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
В начале года наибольший спрос наблюдался на рабочий персонал (22% вакансий от малого бизнеса), сотрудников продаж и обслуживания (20%), а также логистов (15%). Среди специалистов чаще искали менеджеров по продажам — порядка 9,3% вакансий от малого бизнеса. На втором месте — продавцы-консультанты (4,3%), на третьем — бухгалтеры (4%).
Число вакансий от малого бизнеса за год выросло на 51%. Больше всего в сотрудниках нуждаются строительные компании (15%) и те, кто оказывает услуги другому бизнесу (12%), — включая охрану, водоочистку и экспертизы. Третье место по числу вакансий занимают компании розничной торговли (7%). Только 4% работодателей предлагает удаленный формат, 8% — гибкий график и 14% — сменный.
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