19 июня 2024

В Челябинской области малый бизнес стал предлагать зарплаты на 21% выше

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем малый бизнес предлагает сотрудникам около 60 300 рублей
В среднем малый бизнес предлагает сотрудникам около 60 300 рублей Фото:

В Челябинской области предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса за год выросла на 21%. В среднем сотрудники получают 60 300 рублей, сообщили URA.RU в сервисе рекрутинга hh.ru.

«Средняя предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса весной 2024 года составила 60 300 рублей, что на 21% выше, чем в прошлом году. Повышенный уровень зарплат предлагают управленцам: гендиректорам, коммерческим и операционным директорам (по 150 тысяч рублей)», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

В начале года наибольший спрос наблюдался на рабочий персонал (22% вакансий от малого бизнеса), сотрудников продаж и обслуживания (20%), а также логистов (15%). Среди специалистов чаще искали менеджеров по продажам — порядка 9,3% вакансий от малого бизнеса. На втором месте — продавцы-консультанты (4,3%), на третьем — бухгалтеры (4%).

Число вакансий от малого бизнеса за год выросло на 51%. Больше всего в сотрудниках нуждаются строительные компании (15%) и те, кто оказывает услуги другому бизнесу (12%), — включая охрану, водоочистку и экспертизы. Третье место по числу вакансий занимают компании розничной торговли (7%). Только 4% работодателей предлагает удаленный формат, 8% — гибкий график и 14% — сменный.

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В Челябинской области предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса за год выросла на 21%. В среднем сотрудники получают 60 300 рублей, сообщили URA.RU в сервисе рекрутинга hh.ru. «Средняя предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса весной 2024 года составила 60 300 рублей, что на 21% выше, чем в прошлом году. Повышенный уровень зарплат предлагают управленцам: гендиректорам, коммерческим и операционным директорам (по 150 тысяч рублей)», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. В начале года наибольший спрос наблюдался на рабочий персонал (22% вакансий от малого бизнеса), сотрудников продаж и обслуживания (20%), а также логистов (15%). Среди специалистов чаще искали менеджеров по продажам — порядка 9,3% вакансий от малого бизнеса. На втором месте — продавцы-консультанты (4,3%), на третьем — бухгалтеры (4%). Число вакансий от малого бизнеса за год выросло на 51%. Больше всего в сотрудниках нуждаются строительные компании (15%) и те, кто оказывает услуги другому бизнесу (12%), — включая охрану, водоочистку и экспертизы. Третье место по числу вакансий занимают компании розничной торговли (7%). Только 4% работодателей предлагает удаленный формат, 8% — гибкий график и 14% — сменный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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