19 июня 2024

Мэрия Екатеринбурга нарвалась на штраф из-за ярмарки после теракта в «Крокусе»

Суд оштрафовал мэрию Екатеринбурга за ярмарку на площади 1905 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Административный штраф составил 100 тысяч рублей
Административный штраф составил 100 тысяч рублей Фото:

Мэрию Екатеринбурга оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение антитеррористического режима во время проведение ярмарки на площади 1905 года. Решение приняла мировой судья судебного участка № 2 Верх-Исетского района Надежда Зиганшина, рассказали в инстанции.

«Процесс проходил 14 июня. Административный штраф 100 тысяч рублей [выписан] по части первой статьи 20.35 КоАП РФ (Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций)», — пояснили в суде. Мероприятие на площади проходило в апреле.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию. На момент публикации ответ получить не удалось.

В Свердловской области с 23 марта по 13 мая приостанавливали проведение всех массовых, развлекательных и торговых мероприятий, не отвечающим требованиям антитеррористической защищенности после теракта в московском «Крокус Сити Холле». Решение принимала Антитеррористическая комиссия региона.

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Мэрию Екатеринбурга оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение антитеррористического режима во время проведение ярмарки на площади 1905 года. Решение приняла мировой судья судебного участка № 2 Верх-Исетского района Надежда Зиганшина, рассказали в инстанции. «Процесс проходил 14 июня. Административный штраф 100 тысяч рублей [выписан] по части первой статьи 20.35 КоАП РФ (Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций)», — пояснили в суде. Мероприятие на площади проходило в апреле. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию. На момент публикации ответ получить не удалось. В Свердловской области с 23 марта по 13 мая приостанавливали проведение всех массовых, развлекательных и торговых мероприятий, не отвечающим требованиям антитеррористической защищенности после теракта в московском «Крокус Сити Холле». Решение принимала Антитеррористическая комиссия региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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