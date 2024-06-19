Мэрия Екатеринбурга нарвалась на штраф из-за ярмарки после теракта в «Крокусе»

Мэрию Екатеринбурга оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение антитеррористического режима во время проведение ярмарки на площади 1905 года. Решение приняла мировой судья судебного участка № 2 Верх-Исетского района Надежда Зиганшина, рассказали в инстанции.
«Процесс проходил 14 июня. Административный штраф 100 тысяч рублей [выписан] по части первой статьи 20.35 КоАП РФ (Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций)», — пояснили в суде. Мероприятие на площади проходило в апреле.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию. На момент публикации ответ получить не удалось.
В Свердловской области с 23 марта по 13 мая приостанавливали проведение всех массовых, развлекательных и торговых мероприятий, не отвечающим требованиям антитеррористической защищенности после теракта в московском «Крокус Сити Холле». Решение принимала Антитеррористическая комиссия региона.
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