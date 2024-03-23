В Свердловской области массовые мероприятия отменят до 13 мая. Документ

23 марта 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

В регионе также будут приняты меры дополнительной антитеррористической защиты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Свердловской области проведение всех массовых, развлекательных и торговых мероприятий приостановят до 13 мая. Это следует из решения Антитеррористической комиссии региона, принятого на заседании 23 марта. Документ есть в распоряжении URA.RU. «На внеочередном совместном заседании антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба… принято решение приостановить проведение развлекательных, торговых и массовых мероприятий до 13.05.2024», — говорится в документе. Будут приняты меры дополнительной антитеррористической защиты в местах массового пребывания людей. Кроме того, власти усилят защиту важных и потенциально опасных объектов, вокзалов, аэропортов и транспорта. Губернатор Евгений Куйвашев провел заседание комиссии утром 23 марта. Часть из того, что обсуждалось, ДИП публиковал в релизе. Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу из автоматов, после чего подожгли здание. По последним данным погибло 115 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области проведение всех массовых, развлекательных и торговых мероприятий приостановят до 13 мая. Это следует из решения Антитеррористической комиссии региона, принятого на заседании 23 марта. Документ есть в распоряжении URA.RU. «На внеочередном совместном заседании антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба… принято решение приостановить проведение развлекательных, торговых и массовых мероприятий до 13.05.2024», — говорится в документе. Будут приняты меры дополнительной антитеррористической защиты в местах массового пребывания людей. Кроме того, власти усилят защиту важных и потенциально опасных объектов, вокзалов, аэропортов и транспорта. Губернатор Евгений Куйвашев провел заседание комиссии утром 23 марта. Часть из того, что обсуждалось, ДИП публиковал в релизе. Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу из автоматов, после чего подожгли здание. По последним данным погибло 115 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.