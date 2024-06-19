19 июня 2024

В Перми вынесут приговор по делу о поставке фальшивых халатов и шапочек во время пандемии

Прокуратура просит посадить в колонию сотрудницу пермского минздрава Барову
© Служба новостей «URA.RU»
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В суде прошли прения сторон
В суде прошли прения сторон Фото:

Гособвинение просит лишить свободы директора ФХУ минздрава Пермского края Марину Барову. По мнению прокуратуры, Барову следует оправить в колонию общего режима на 7,5 года. Приговор будет вынесен в июле.

«Гособвинитель Ольга Барбалат выступила в прениях по делу Марины Баровой и попросила суд отправить ее в колонию общего режима на 7,5 года», — сообщает Properm. Также прокуратура просит запретить Баровой занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Барову судят за поставку шапочек и халатов для пермских больниц во времена пандемии, которые оказались плохого качества. Общая сумма ущерба по уголовному делу составила 71 млн рублей. Сама Барова вину отрицает.

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Гособвинение просит лишить свободы директора ФХУ минздрава Пермского края Марину Барову. По мнению прокуратуры, Барову следует оправить в колонию общего режима на 7,5 года. Приговор будет вынесен в июле. «Гособвинитель Ольга Барбалат выступила в прениях по делу Марины Баровой и попросила суд отправить ее в колонию общего режима на 7,5 года», — сообщает Properm. Также прокуратура просит запретить Баровой занимать должности на госслужбе в течение трех лет. Барову судят за поставку шапочек и халатов для пермских больниц во времена пандемии, которые оказались плохого качества. Общая сумма ущерба по уголовному делу составила 71 млн рублей. Сама Барова вину отрицает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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