В Перми вынесут приговор по делу о поставке фальшивых халатов и шапочек во время пандемии

Гособвинение просит лишить свободы директора ФХУ минздрава Пермского края Марину Барову. По мнению прокуратуры, Барову следует оправить в колонию общего режима на 7,5 года. Приговор будет вынесен в июле.
«Гособвинитель Ольга Барбалат выступила в прениях по делу Марины Баровой и попросила суд отправить ее в колонию общего режима на 7,5 года», — сообщает Properm. Также прокуратура просит запретить Баровой занимать должности на госслужбе в течение трех лет.
Барову судят за поставку шапочек и халатов для пермских больниц во времена пандемии, которые оказались плохого качества. Общая сумма ущерба по уголовному делу составила 71 млн рублей. Сама Барова вину отрицает.
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