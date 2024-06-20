Владелец «Жизньмарта» рассказал, кому выплатит миллион за отравление

Основателю «Жизньмарта» Ивану Зайченко поступило более 300 обращений с требованиями выплатить компенсацию за отравления едой, но крупную выплату в миллион рублей получат только 12 екатеринбуржцев. Об этом рассказал сам бизнесмен.
«Запросил у всех справки от врачей с подтверждением диагноза. 12 человек, чей диагноз официально подтвердили, получат по миллиону рублей», — передает РБК слова Зайченко.
По его словам, фейковых обращений было много. «После того поста в моем канале мы получили более 300 обращений. Быстро стало ясно, что многие из них могут оказаться фейковыми», — сказал предприниматель, отметив, что обязан предоставить помощь тем, кто реально пострадал.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Зайченко. На момент публикации ответ получить не удалось.
Об отравлении стало известно 22 мая. Вирусы, по данным Роспотребнадзора, были выявлены у 18 человек. Владелец сети пообещал пострадавшим выплатить по миллиону. Правда, потом заявил, что анонс был ошибкой: якобы многие решили заразиться специально, чтобы получить компенсацию. Проверки продолжаются, а Зайченко ищет новых поставщиков. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
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