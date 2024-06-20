Владелец «Жизньмарта» рассказал, кому выплатит миллион за отравление

Владелец «Жизньмарта» Зайченко: 12 человек получат по миллиону за отравление
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зайченко получил 300 обращений с требованиями выплатить компенсацию
Зайченко получил 300 обращений с требованиями выплатить компенсацию Фото:
новость из сюжета
Уральцы массово отравились продукцией «Жизньмарта»

Основателю «Жизньмарта» Ивану Зайченко поступило более 300 обращений с требованиями выплатить компенсацию за отравления едой, но крупную выплату в миллион рублей получат только 12 екатеринбуржцев. Об этом рассказал сам бизнесмен.

«Запросил у всех справки от врачей с подтверждением диагноза. 12 человек, чей диагноз официально подтвердили, получат по миллиону рублей», — передает РБК слова Зайченко.

По его словам, фейковых обращений было много. «После того поста в моем канале мы получили более 300 обращений. Быстро стало ясно, что многие из них могут оказаться фейковыми», — сказал предприниматель, отметив, что обязан предоставить помощь тем, кто реально пострадал.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Зайченко. На момент публикации ответ получить не удалось.

Об отравлении стало известно 22 мая. Вирусы, по данным Роспотребнадзора, были выявлены у 18 человек. Владелец сети пообещал пострадавшим выплатить по миллиону. Правда, потом заявил, что анонс был ошибкой: якобы многие решили заразиться специально, чтобы получить компенсацию. Проверки продолжаются, а Зайченко ищет новых поставщиков. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основателю «Жизньмарта» Ивану Зайченко поступило более 300 обращений с требованиями выплатить компенсацию за отравления едой, но крупную выплату в миллион рублей получат только 12 екатеринбуржцев. Об этом рассказал сам бизнесмен. «Запросил у всех справки от врачей с подтверждением диагноза. 12 человек, чей диагноз официально подтвердили, получат по миллиону рублей», — передает РБК слова Зайченко. По его словам, фейковых обращений было много. «После того поста в моем канале мы получили более 300 обращений. Быстро стало ясно, что многие из них могут оказаться фейковыми», — сказал предприниматель, отметив, что обязан предоставить помощь тем, кто реально пострадал. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Зайченко. На момент публикации ответ получить не удалось. Об отравлении стало известно 22 мая. Вирусы, по данным Роспотребнадзора, были выявлены у 18 человек. Владелец сети пообещал пострадавшим выплатить по миллиону. Правда, потом заявил, что анонс был ошибкой: якобы многие решили заразиться специально, чтобы получить компенсацию. Проверки продолжаются, а Зайченко ищет новых поставщиков. Подробнее о случившемся — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...