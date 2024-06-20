Роспотребназдор сообщил о выписке из больниц части заболевших ботулизмом

Роспотребназдор: после вспышки ботулизма выписаны 15 человек
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Из больницы после массового отравления выписаны 15 человек:, сообщает Роспотребнадзор Фото:
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Более десятка человек уже выписаны из больниц Москвы и Нижнего Новгорода. Пациенты были госпитализированы в связи с массовой вспышкой ботулизма. Об этом сообщает Роспотребназдор.

«По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек. Из них 1 — в Нижегородской области и 14 — в Москве», уточнили специалисты. В Роспотребнадзоре также напомнили, что в связи с распространением ботулизма открыта горячая линия по защите прав гражданских, пострадавших от заболевания.

Неделей ранее в Москве были зафиксированы десятки случаев, когда люди обращались в больницы с жалобами на отравление. В ходе расследования выяснилось, что большинство из них заказывали доставку еды от определенного поставщика — «Кухня на районе». В итоге были выявлены признаки заболевания ботулизмом. Эксперты рассказывают, чтобы защитить себя, при заказе готовой продукции необходимо обращать внимание на маркировку, передает MK.RU.

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Более десятка человек уже выписаны из больниц Москвы и Нижнего Новгорода. Пациенты были госпитализированы в связи с массовой вспышкой ботулизма. Об этом сообщает Роспотребназдор. «По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек. Из них 1 — в Нижегородской области и 14 — в Москве», уточнили специалисты. В Роспотребнадзоре также напомнили, что в связи с распространением ботулизма открыта горячая линия по защите прав гражданских, пострадавших от заболевания. Неделей ранее в Москве были зафиксированы десятки случаев, когда люди обращались в больницы с жалобами на отравление. В ходе расследования выяснилось, что большинство из них заказывали доставку еды от определенного поставщика — «Кухня на районе». В итоге были выявлены признаки заболевания ботулизмом. Эксперты рассказывают, чтобы защитить себя, при заказе готовой продукции необходимо обращать внимание на маркировку, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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