Роспотребназдор сообщил о выписке из больниц части заболевших ботулизмом

Роспотребназдор: после вспышки ботулизма выписаны 15 человек

20 июня 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Из больницы после массового отравления выписаны 15 человек:, сообщает Роспотребнадзор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новость по теме Чем опасен ботулизм, которым заразились более 120 москвичей: симптомы, последствия Более десятка человек уже выписаны из больниц Москвы и Нижнего Новгорода. Пациенты были госпитализированы в связи с массовой вспышкой ботулизма. Об этом сообщает Роспотребназдор. «По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек. Из них 1 — в Нижегородской области и 14 — в Москве», уточнили специалисты. В Роспотребнадзоре также напомнили, что в связи с распространением ботулизма открыта горячая линия по защите прав гражданских, пострадавших от заболевания. Неделей ранее в Москве были зафиксированы десятки случаев, когда люди обращались в больницы с жалобами на отравление. В ходе расследования выяснилось, что большинство из них заказывали доставку еды от определенного поставщика — «Кухня на районе». В итоге были выявлены признаки заболевания ботулизмом. Эксперты рассказывают, чтобы защитить себя, при заказе готовой продукции необходимо обращать внимание на маркировку, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более десятка человек уже выписаны из больниц Москвы и Нижнего Новгорода. Пациенты были госпитализированы в связи с массовой вспышкой ботулизма. Об этом сообщает Роспотребназдор. «По состоянию на 20 июня из стационаров выписано 15 человек. Из них 1 — в Нижегородской области и 14 — в Москве», уточнили специалисты. В Роспотребнадзоре также напомнили, что в связи с распространением ботулизма открыта горячая линия по защите прав гражданских, пострадавших от заболевания. Неделей ранее в Москве были зафиксированы десятки случаев, когда люди обращались в больницы с жалобами на отравление. В ходе расследования выяснилось, что большинство из них заказывали доставку еды от определенного поставщика — «Кухня на районе». В итоге были выявлены признаки заболевания ботулизмом. Эксперты рассказывают, чтобы защитить себя, при заказе готовой продукции необходимо обращать внимание на маркировку, передает MK.RU.