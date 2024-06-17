Чем опасен ботулизм, которым заразились более 120 москвичей: симптомы, последствия

Ракова: 30 человек в Москве находятся в реанимации с ботулизмом

17 июня 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

В Москве 30 человек попали в реанимацию с ботулизмом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве более 120 человек обратились за медицинской помощью, испытав симптомы, похожие на ботулизм. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, 30 из них сейчас находятся в реанимации. Чем опасен ботулизм, которым заразились более 120 москвичей — в материале URA.RU. Что такое ботулизм Ботулизм — это серьезное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Clostridium botulinum, которые широко распространены в природе, особенно в почве. Случаи заражения данным заболеванием встречаются относительно редко. Передача ботулизма от человека к человеку невозможна. Признаки и симптомы пищевого ботулизма начинаются между 12 и 36 часами после попадания токсина в организм. Токсин в организме человека нарушает передачу сигналов от нервов к мышцам, что может привести к параличу в различных частях тела. К симптомам отравления относятся сухость во рту, тошнота, изменение голоса, двоение в глазах, опущение век, отсутствие мимики, шаткость походки и паралич мышц. При первых признаках необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предотвращения ботулизма рекомендуется использовать промышленные консервы и избегать употребления продуктов с признаками порчи (вздутия упаковки) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Для предотвращения заболевания рекомендуется использовать промышленные консервы и избегать употребления продуктов с признаками порчи, тщательно мыть овощи и фрукты, правильно обрабатывать рыбу и мясо, а также проваривать консервы перед употреблением. Ботулизм в консервации присутствует с большой вероятностью, если: вздута крышка на стеклянной банке или сама банка (если это жестяная упаковка); содержимое имеет мутный вид; жидкость содержит пузырьки. Других способов, как определить ботулизм в консервации, не существует. Консервации следует проверять на наличие ботулизма перед употреблением. Если на стеклянной банке вздута крышка, содержимое имеет мутный вид или жидкость содержит пузырьки — употреблять в пищу консервацию не стоит Фото: Денис Моргунов © URA.RU Массовое отравление в Москве В Москве с 14 по 15 июня 2024 года, в больницы стали поступать местные жители с признаками пищевого отравления. Пострадавшие заказывали лобио от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Прокуратура столицы сообщила о десятке обращений за медицинской помощью и на основе этого возбудила уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Новость по теме В Москве проходят обыски после массового отравления через сервис доставки: что известно к этому часу Утром 16 июня появилась информация о том, что количество отравившихся готовой едой выросло в четыре раза, до 41. Telegram-канал Mash также уточнил, что в ходе проверки одной из компаний, где заразившиеся заказывали еду, повара пытались выкинуть продукты в окно. Однако официально эта информация не подтверждена. Как позже отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, всего за медицинской помощью, испытав симптомы, похожие на ботулизм, обратилось более 120 человек, 30 из них находятся в реанимации, 55 — в тяжелом состоянии. По ее словам, на данный момент все пострадавшие проходят необходимое обследование и находятся под наблюдением врачей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве более 120 человек обратились за медицинской помощью, испытав симптомы, похожие на ботулизм. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, 30 из них сейчас находятся в реанимации. Чем опасен ботулизм, которым заразились более 120 москвичей — в материале URA.RU. Ботулизм — это серьезное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Clostridium botulinum, которые широко распространены в природе, особенно в почве. Случаи заражения данным заболеванием встречаются относительно редко. Передача ботулизма от человека к человеку невозможна. Признаки и симптомы пищевого ботулизма начинаются между 12 и 36 часами после попадания токсина в организм. Токсин в организме человека нарушает передачу сигналов от нервов к мышцам, что может привести к параличу в различных частях тела. К симптомам отравления относятся сухость во рту, тошнота, изменение голоса, двоение в глазах, опущение век, отсутствие мимики, шаткость походки и паралич мышц. При первых признаках необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предотвращения заболевания рекомендуется использовать промышленные консервы и избегать употребления продуктов с признаками порчи, тщательно мыть овощи и фрукты, правильно обрабатывать рыбу и мясо, а также проваривать консервы перед употреблением. Ботулизм в консервации присутствует с большой вероятностью, если: вздута крышка на стеклянной банке или сама банка (если это жестяная упаковка); содержимое имеет мутный вид; жидкость содержит пузырьки. Других способов, как определить ботулизм в консервации, не существует. В Москве с 14 по 15 июня 2024 года, в больницы стали поступать местные жители с признаками пищевого отравления. Пострадавшие заказывали лобио от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Прокуратура столицы сообщила о десятке обращений за медицинской помощью и на основе этого возбудила уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Утром 16 июня появилась информация о том, что количество отравившихся готовой едой выросло в четыре раза, до 41. Telegram-канал Mash также уточнил, что в ходе проверки одной из компаний, где заразившиеся заказывали еду, повара пытались выкинуть продукты в окно. Однако официально эта информация не подтверждена. Как позже отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, всего за медицинской помощью, испытав симптомы, похожие на ботулизм, обратилось более 120 человек, 30 из них находятся в реанимации, 55 — в тяжелом состоянии. По ее словам, на данный момент все пострадавшие проходят необходимое обследование и находятся под наблюдением врачей.