Предварительно челябинка не справилась с управлением, сообщили в ГАИ
В Сосновском районе Челябинской области водитель Audi уехала в кювет и разбилась о бетон. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГАИ по региону, челябинка не справилась с управлением.
«Водитель Audi А3, предварительно, не справилась с управлением на изгибе дороги. Она совершила наезд на бетонное основание с дальнейшим опрокидыванием», — сообщили в Госавтоинспекции.
По данным ГАИ, женщина не пострадала. ДТП произошло на трассе Шершни — Северный, у поворота на поселок Западный.
Столкнувшись с бетонным основанием, иномарка опрокинулась
По предварительным данным, женщина не пострадала
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