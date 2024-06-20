Под Челябинском Audi разбилась о бетон, улетев в кювет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно челябинка не справилась с управлением, сообщили в ГАИ
Предварительно челябинка не справилась с управлением, сообщили в ГАИ Фото:

В Сосновском районе Челябинской области водитель Audi уехала в кювет и разбилась о бетон. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГАИ по региону, челябинка не справилась с управлением.

«Водитель Audi А3, предварительно, не справилась с управлением на изгибе дороги. Она совершила наезд на бетонное основание с дальнейшим опрокидыванием», — сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, женщина не пострадала. ДТП произошло на трассе Шершни — Северный, у поворота на поселок Западный.

Столкнувшись с бетонным основанием, иномарка опрокинулась
Столкнувшись с бетонным основанием, иномарка опрокинулась
Фото:
По предварительным данным, женщина не пострадала
По предварительным данным, женщина не пострадала
Фото:

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В Сосновском районе Челябинской области водитель Audi уехала в кювет и разбилась о бетон. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГАИ по региону, челябинка не справилась с управлением. «Водитель Audi А3, предварительно, не справилась с управлением на изгибе дороги. Она совершила наезд на бетонное основание с дальнейшим опрокидыванием», — сообщили в Госавтоинспекции. По данным ГАИ, женщина не пострадала. ДТП произошло на трассе Шершни — Северный, у поворота на поселок Западный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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