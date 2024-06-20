На улице Новороссийской в Ленинском районе Челябинска ограничили движение транспорта. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе мэрии.
«В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях до 20 часов 24 июня ограничено движение транспорта по улице Новороссийской в районе пересечения с улицей Бобруйской. Проезд затруднен по правой крайней полосе по направлению к улице Гагарина», — уточнили в пресс-службе.
Как добавили в мэрии, работы ведутся на коммуникациях МУП «ПОВВ». Водителей просят учитывать дорожную обстановку. Новороссийская — одна из магистральных улиц Ленинского района.
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