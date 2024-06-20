На оживленной улице в Челябинске ограничили движение на четыре дня. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение затруднено в сторону центра города
Движение затруднено в сторону центра города Фото:

На улице Новороссийской в Ленинском районе Челябинска ограничили движение транспорта. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях до 20 часов 24 июня ограничено движение транспорта по улице Новороссийской в районе пересечения с улицей Бобруйской. Проезд затруднен по правой крайней полосе по направлению к улице Гагарина», — уточнили в пресс-службе.

Как добавили в мэрии, работы ведутся на коммуникациях МУП «ПОВВ». Водителей просят учитывать дорожную обстановку. Новороссийская — одна из магистральных улиц Ленинского района.

Движение на улице Новороссийской ограничат до вечера 24 июня
Движение на улице Новороссийской ограничат до вечера 24 июня
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На улице Новороссийской в Ленинском районе Челябинска ограничили движение транспорта. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением работ на инженерных коммуникациях до 20 часов 24 июня ограничено движение транспорта по улице Новороссийской в районе пересечения с улицей Бобруйской. Проезд затруднен по правой крайней полосе по направлению к улице Гагарина», — уточнили в пресс-службе. Как добавили в мэрии, работы ведутся на коммуникациях МУП «ПОВВ». Водителей просят учитывать дорожную обстановку. Новороссийская — одна из магистральных улиц Ленинского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...