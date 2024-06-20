Вьетнамцы выстроились в очередь ради фотографии с Aurus Путина. Фото

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Вьетнамцы выстроились в очередь рядом с Aurus Путина ради фото Фото:

Жители Вьетнама выстроились в очередь ради фотографии с автомобилем Aurus президента России Владимира Путина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

На кадрах видно, как жители Вьетнама встают близ автомобиля российского лидера ради фото. Среди желающих запечатлеть себя на фоне Aurus Путина были как взрослые, так и дети.

Путин прибыл во Вьетнам с рабочей поездкой. Для него организовали торжественный прием, включающий в себя марш вьетнамских вооруженных сил и процессию официальных лиц.

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Жители Вьетнама выстроились в очередь ради фотографии с автомобилем Aurus президента России Владимира Путина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. На кадрах видно, как жители Вьетнама встают близ автомобиля российского лидера ради фото. Среди желающих запечатлеть себя на фоне Aurus Путина были как взрослые, так и дети. Путин прибыл во Вьетнам с рабочей поездкой. Для него организовали торжественный прием, включающий в себя марш вьетнамских вооруженных сил и процессию официальных лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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