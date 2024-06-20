Общество Вьетнамцы выстроились в очередь ради фотографии с Aurus Путина. Фото 20 июня 2024 в 11:57 Размер текста - 17 + Вьетнамцы выстроились в очередь рядом с Aurus Путина ради фото Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Вьетнама выстроились в очередь ради фотографии с автомобилем Aurus президента России Владимира Путина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. На кадрах видно, как жители Вьетнама встают близ автомобиля российского лидера ради фото. Среди желающих запечатлеть себя на фоне Aurus Путина были как взрослые, так и дети. Путин прибыл во Вьетнам с рабочей поездкой. Для него организовали торжественный прием, включающий в себя марш вьетнамских вооруженных сил и процессию официальных лиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Вьетнама выстроились в очередь ради фотографии с автомобилем Aurus президента России Владимира Путина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. На кадрах видно, как жители Вьетнама встают близ автомобиля российского лидера ради фото. Среди желающих запечатлеть себя на фоне Aurus Путина были как взрослые, так и дети. Путин прибыл во Вьетнам с рабочей поездкой. Для него организовали торжественный прием, включающий в себя марш вьетнамских вооруженных сил и процессию официальных лиц. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям