Жители ХМАО возмущены отсутствием билетов на концерт пианиста Мацуева в Сургуте

Жители ХМАО не смогли купить билеты на концерт оркестра имени Светланова с известным пианистом Денисом Мацуевым, который пройдет 20 июня в Сургуте. Концерт оказался закрытым для горожан, а пригласительные билеты получили работники компании «Сургутнефтегаз». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В Сургуте концерт будет в ДИ „Нефтяник“, вход только по приглашениям и для работников „Сургутнефтегаза“. Почему обычные жители округа, например, не только из Сургута, а еще из Когалыма и Нефтеюганска, не могут купить билет и попасть на этот и другие подобные концерты? На сайте ДИ „Нефтяник“ даже нет анонса и продажи билетов», — пожаловался собеседник агентства.
По телефону кассы ДИ «Нефтяник» рассказали, что концерт Мацуева состоится 20 июня на сцене площадки. «Концерт закрытый, для сотрудников „Сургутнефтегаза“. Вход только по пригласительным билетам», — сообщили во Дворце искусств.
В пресс-службе компании «Сургутнефтегаза» URA.RU также подтвердили проведение концерта в ДИ «Нефтяник». «Да, концерт будет. „Сургутнефтегаз“ предоставляет площадку для выступления. О целях проведения концерта и в каком формате он пройдет, закрытом или открытом, нам неизвестно», — сообщили корреспонденту URA.RU.
Накануне пианист Денис Мацуев с командой музыкантов выступил на сцене КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске. Билеты продавались в открытом доступе.
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