В Челябинске 20 июня пройдут публичные слушания по вопросам застройки города. На заседании исправят технические ошибки в правилах застройки, а также решат вопросы, связанные со сменой разрешенного использования участков швейной фабрики и автодрома. С просьбами об этом в мэрию обратились сами бизнесмены и компании.
«Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Челябинска в части изменения градостроительных регламентов пяти территориальных зон согласно приложению к настоящему постановлению в период с 7 июня по 5 июля 2024 года. Организовать и провести собрание участников публичных слушаний по рассмотрению проекта 20 июня в 13:30 в доме архитектора по адресу: проспект Ленина, 41а, город Челябинск», — сообщается на сайте мэрии.
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Челябинска поступило много обращений. В том числе запрос от челябинского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» по вопросу установления минимального размера земельного участка. Из-за модернизации объект был перенесен на новый адрес по улице Новороссийской, 8А в Ленинском районе Челябинска. Была выявлена необходимость установить минимальный размер земельного участка площадью 200 квадратных метров.
Также в мэрию обратилось руководство швейной фабрики с просьбой изменить вид разрешенного использования участка, чтобы на территории можно было бы осуществлять коммерческую деятельность. Еще один немаловажный вопрос — индивидуальный предприниматель Бураковский, имеющий в собственности автодром, расположенный в границах улиц Гранитной, Трубников, Копейского шоссе, планирует возвести на территории административное здание с образовательными классами. На данный момент ведется корректировка проекта относительно разрешенного вида использования участка. Кроме того, на публичных слушаниях планируется устранить некоторые технические ошибки, пока присутствующие в правилах застройки Челябинска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!