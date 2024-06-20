Мэрия Екатеринбурга отчиталась о росте зарплат

Среднемесячная зарплата в Екатеринбурге увеличилась на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя заработная плата в Екатеринбурге достигла 84 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге среднемесячная зарплата увеличилась на 10%. Об этом на заседании комиссии думы заявил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, представляя отчет о работе администрации в 2023 году, передает корреспондент URA.RU.

«Среднемесячная заработная плата увеличилась на 10% по сравнению с 2022 годом (72,6 тысячи рублей) и составила 84,6 тысячи рублей. По уровню номинальной среднемесячной зарплаты Екатеринбург традиционно превысил общероссийские и среднеобластные значения», — рассказал Прядеин.

В статистике приведены данные средних зарплат на крупных и средних предприятиях до вычета налога (13%) и НДФЛ. Чиновник также отметил, что рост потребительских цен в 2023 году был ниже, чем в 2022-м году.

Ранее в «Авито Работе» приводили другие цифры: средняя зарплата екатеринбуржцев в период с 2023 года по 2024 год составила 62,2 тысячи рублей. Екатеринбург по данным сервиса занял четвертое место в стране по росту показателя.

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В Екатеринбурге среднемесячная зарплата увеличилась на 10%. Об этом на заседании комиссии думы заявил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, представляя отчет о работе администрации в 2023 году, передает корреспондент URA.RU. «Среднемесячная заработная плата увеличилась на 10% по сравнению с 2022 годом (72,6 тысячи рублей) и составила 84,6 тысячи рублей. По уровню номинальной среднемесячной зарплаты Екатеринбург традиционно превысил общероссийские и среднеобластные значения», — рассказал Прядеин. В статистике приведены данные средних зарплат на крупных и средних предприятиях до вычета налога (13%) и НДФЛ. Чиновник также отметил, что рост потребительских цен в 2023 году был ниже, чем в 2022-м году. Ранее в «Авито Работе» приводили другие цифры: средняя зарплата екатеринбуржцев в период с 2023 года по 2024 год составила 62,2 тысячи рублей. Екатеринбург по данным сервиса занял четвертое место в стране по росту показателя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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