Мэрия Екатеринбурга отчиталась о росте зарплат

Среднемесячная зарплата в Екатеринбурге увеличилась на 10%

20 июня 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Средняя заработная плата в Екатеринбурге достигла 84 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге среднемесячная зарплата увеличилась на 10%. Об этом на заседании комиссии думы заявил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, представляя отчет о работе администрации в 2023 году, передает корреспондент URA.RU. «Среднемесячная заработная плата увеличилась на 10% по сравнению с 2022 годом (72,6 тысячи рублей) и составила 84,6 тысячи рублей. По уровню номинальной среднемесячной зарплаты Екатеринбург традиционно превысил общероссийские и среднеобластные значения», — рассказал Прядеин. В статистике приведены данные средних зарплат на крупных и средних предприятиях до вычета налога (13%) и НДФЛ. Чиновник также отметил, что рост потребительских цен в 2023 году был ниже, чем в 2022-м году. Ранее в «Авито Работе» приводили другие цифры: средняя зарплата екатеринбуржцев в период с 2023 года по 2024 год составила 62,2 тысячи рублей. Екатеринбург по данным сервиса занял четвертое место в стране по росту показателя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге среднемесячная зарплата увеличилась на 10%. Об этом на заседании комиссии думы заявил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин, представляя отчет о работе администрации в 2023 году, передает корреспондент URA.RU. «Среднемесячная заработная плата увеличилась на 10% по сравнению с 2022 годом (72,6 тысячи рублей) и составила 84,6 тысячи рублей. По уровню номинальной среднемесячной зарплаты Екатеринбург традиционно превысил общероссийские и среднеобластные значения», — рассказал Прядеин. В статистике приведены данные средних зарплат на крупных и средних предприятиях до вычета налога (13%) и НДФЛ. Чиновник также отметил, что рост потребительских цен в 2023 году был ниже, чем в 2022-м году. Ранее в «Авито Работе» приводили другие цифры: средняя зарплата екатеринбуржцев в период с 2023 года по 2024 год составила 62,2 тысячи рублей. Екатеринбург по данным сервиса занял четвертое место в стране по росту показателя.