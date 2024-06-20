Путин пошутил про жару во Вьетнаме

Путин поблагодарил жителей Ханоя за теплый прием
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Церемония встречи Путина. Вьетнам
Владимир Путин поблагодарил жителей Вьетнама за теплый прием в буквальном смысле этого слова Фото:

Российский президент Владимир Путин с долей юмора поблагодарил жителей Вьетнама за теплый прием. Под теплым российский президент имел в виду не только радушие вьетнамцев, но и погоду. На момент прибытия Путина в Ханое было зафиксировано более 30 градусов тепла.

«Хочу выразить благодарность всем вьетнамским друзьям за организацию нашего государственного визита. За гостеприимство, теплый, радушный прием. <…> Имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах», — подчеркнул Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

Российский президент прибыл во Вьетнам с рабочим визитом. По итогам встречи с лидером страны То Ламом главы стран подписали свыше десяти документов. Жители Вьетнама в целом очень радушно встретили Владимира Путина.

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Российский президент Владимир Путин с долей юмора поблагодарил жителей Вьетнама за теплый прием. Под теплым российский президент имел в виду не только радушие вьетнамцев, но и погоду. На момент прибытия Путина в Ханое было зафиксировано более 30 градусов тепла. «Хочу выразить благодарность всем вьетнамским друзьям за организацию нашего государственного визита. За гостеприимство, теплый, радушный прием. <…> Имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах», — подчеркнул Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости. Российский президент прибыл во Вьетнам с рабочим визитом. По итогам встречи с лидером страны То Ламом главы стран подписали свыше десяти документов. Жители Вьетнама в целом очень радушно встретили Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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