Общество Путин пошутил про жару во Вьетнаме Путин поблагодарил жителей Ханоя за теплый прием 20 июня 2024 в 12:40 Размер текста - 17 + Владимир Путин поблагодарил жителей Вьетнама за теплый прием в буквальном смысле этого слова Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Российский президент Владимир Путин с долей юмора поблагодарил жителей Вьетнама за теплый прием. Под теплым российский президент имел в виду не только радушие вьетнамцев, но и погоду. На момент прибытия Путина в Ханое было зафиксировано более 30 градусов тепла. «Хочу выразить благодарность всем вьетнамским друзьям за организацию нашего государственного визита. За гостеприимство, теплый, радушный прием. <…> Имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах», — подчеркнул Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости. Российский президент прибыл во Вьетнам с рабочим визитом. По итогам встречи с лидером страны То Ламом главы стран подписали свыше десяти документов. Жители Вьетнама в целом очень радушно встретили Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский президент Владимир Путин с долей юмора поблагодарил жителей Вьетнама за теплый прием. Под теплым российский президент имел в виду не только радушие вьетнамцев, но и погоду. На момент прибытия Путина в Ханое было зафиксировано более 30 градусов тепла. «Хочу выразить благодарность всем вьетнамским друзьям за организацию нашего государственного визита. За гостеприимство, теплый, радушный прием. <…> Имею в виду не только температуру на улице, но и то радушие, с которым встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах», — подчеркнул Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости. Российский президент прибыл во Вьетнам с рабочим визитом. По итогам встречи с лидером страны То Ламом главы стран подписали свыше десяти документов. Жители Вьетнама в целом очень радушно встретили Владимира Путина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям