Россия и Вьетнам подписали более 10 документов о сотрудничестве

Россия и Вьетнам подписали более десяти документов о сотрудничестве. Ряд соглашений укрепят сотрудничество стран в сфере образования и энергетики.
«Не менее 11 документов было подписано по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам. Лидеры обеих стран приняли заявление „О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений“», — передает ТАСС с церемонии подписания. Также будет углублено сотрудничество в ряде сфер, включая образование и энергетику.
Путин прилетел во Вьетнам с рабочим визитом вечером 19 июня. Его встретили с почетом. Жители Ханоя выстроились в очередь ради фотографии с автомобилем Aurus российского лидера.
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