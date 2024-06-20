Политика Россия и Вьетнам подписали более 10 документов о сотрудничестве 20 июня 2024 в 12:29 Размер текста - 17 + Россия и Вьетнам укрепили сотрудничестве в нескольких сферах Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Новость по теме Марш и оркестр в жару: как встречают Путина во Вьетнаме. Фоторепортаж Россия и Вьетнам подписали более десяти документов о сотрудничестве. Ряд соглашений укрепят сотрудничество стран в сфере образования и энергетики. «Не менее 11 документов было подписано по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам. Лидеры обеих стран приняли заявление „О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений“», — передает ТАСС с церемонии подписания. Также будет углублено сотрудничество в ряде сфер, включая образование и энергетику. Путин прилетел во Вьетнам с рабочим визитом вечером 19 июня. Его встретили с почетом. Жители Ханоя выстроились в очередь ради фотографии с автомобилем Aurus российского лидера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия и Вьетнам подписали более десяти документов о сотрудничестве. Ряд соглашений укрепят сотрудничество стран в сфере образования и энергетики. «Не менее 11 документов было подписано по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам. Лидеры обеих стран приняли заявление „О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений“», — передает ТАСС с церемонии подписания. Также будет углублено сотрудничество в ряде сфер, включая образование и энергетику. Путин прилетел во Вьетнам с рабочим визитом вечером 19 июня. Его встретили с почетом. Жители Ханоя выстроились в очередь ради фотографии с автомобилем Aurus российского лидера. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям