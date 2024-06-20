Россия и Вьетнам подписали более 10 документов о сотрудничестве

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Церемония встречи Путина. Вьетнам
Россия и Вьетнам укрепили сотрудничестве в нескольких сферах Фото:
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Россия и Вьетнам подписали более десяти документов о сотрудничестве. Ряд соглашений укрепят сотрудничество стран в сфере образования и энергетики.

«Не менее 11 документов было подписано по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам. Лидеры обеих стран приняли заявление „О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений“», — передает ТАСС с церемонии подписания. Также будет углублено сотрудничество в ряде сфер, включая образование и энергетику.

Путин прилетел во Вьетнам с рабочим визитом вечером 19 июня. Его встретили с почетом. Жители Ханоя выстроились в очередь ради фотографии с автомобилем Aurus российского лидера.

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Россия и Вьетнам подписали более десяти документов о сотрудничестве. Ряд соглашений укрепят сотрудничество стран в сфере образования и энергетики. «Не менее 11 документов было подписано по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам. Лидеры обеих стран приняли заявление „О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений“», — передает ТАСС с церемонии подписания. Также будет углублено сотрудничество в ряде сфер, включая образование и энергетику. Путин прилетел во Вьетнам с рабочим визитом вечером 19 июня. Его встретили с почетом. Жители Ханоя выстроились в очередь ради фотографии с автомобилем Aurus российского лидера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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