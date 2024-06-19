19 июня 2024

В Перми продолжается демонтаж «Пермских ворот». Видео

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Снос арт-объекта начался 19 июня
Снос арт-объекта начался 19 июня Фото:

В Перми на площади Гайдара продолжаются работы по сносу арт-объекта «Пермские ворота». Корреспондент URA.RU передает с места событий, что техника разгребает бревна.

«От арт-объекта сейчас остался только каркас. Все бревна разобраны, и техника их разгребает для дальнейшей погрузки в большегрузы», — передает корреспондент агентства.

Демонтаж арт-объекта начался 19 июня. «Пермские ворота» простояли в Перми с 2011 года. Из-за того, что конструкция износилась, было принято решение о ее сносе.

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В Перми на площади Гайдара продолжаются работы по сносу арт-объекта «Пермские ворота». Корреспондент URA.RU передает с места событий, что техника разгребает бревна. «От арт-объекта сейчас остался только каркас. Все бревна разобраны, и техника их разгребает для дальнейшей погрузки в большегрузы», — передает корреспондент агентства. Демонтаж арт-объекта начался 19 июня. «Пермские ворота» простояли в Перми с 2011 года. Из-за того, что конструкция износилась, было принято решение о ее сносе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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