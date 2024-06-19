Снос арт-объекта начался 19 июня
В Перми на площади Гайдара продолжаются работы по сносу арт-объекта «Пермские ворота». Корреспондент URA.RU передает с места событий, что техника разгребает бревна.
«От арт-объекта сейчас остался только каркас. Все бревна разобраны, и техника их разгребает для дальнейшей погрузки в большегрузы», — передает корреспондент агентства.
Демонтаж арт-объекта начался 19 июня. «Пермские ворота» простояли в Перми с 2011 года. Из-за того, что конструкция износилась, было принято решение о ее сносе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!