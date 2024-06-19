В ХМАО зафиксирован всплеск заражений венерическими инфекциями

В 2023 году в Югре на 10%, по сравнению с предыдущим годом, выросла заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем. Об этом в прямом эфире пресс-конференции по вопросам ВИЧ рассказала заместитель главврача Ханты-Мансийского кожно-венерологического диспансера Екатерина Мезенова.
«На сегодняшний день в округе ситуация с заболеваемостью инфекциями, передающимися преимущественно половым путем (ЗППП), стабильна, управляема, но напряжена. В 2023 году заболеваемость увеличилась на 10% по сравнению с 2022 годом», — сообщила Мезенова. В текущем году уровень заболеваемости остается на уровне 2023 года.
По словам медика, чаще всего югорчане заражаются хламидиозом, трихомониазом и урогенитальным герпесом. Основные сезоны заболеваемости ЗППП — лето и осень, когда люди ведут более расслабленный образ жизни и чаще пренебрегают защитой при половом контакте. В ходе пресс-конференции Мезенова отметила, что несвоевременное лечение венерических инфекций может привести к бесплодию и проблемам с вынашиванием ребенка.
Ранее URA.RU писало о том, что в 2023 году венерические заболевания выявили у 1730 югорчан. Некоторые из инфекций сложно распознать на ранних стадиях, так как симптомы начинают проявляться только тогда, когда наступают осложнения.
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