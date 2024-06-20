Пассажирка рухнувшего вертолета под Первоуральском пережила вторую операцию

Врачи провели вторую операцию пассажирке упавшего вертолета под Первоуральском (Свердловская область) Эльнаре Дворниковой. Сейчас она подключена к ИВЛ в госпитале ветеранов войн, рассказал бывший муж пострадавшей Андрей.
«Борется за жизнь девчонка. Слишком много нюансов, но пока все штатно проходит, все надеются на благоприятные прогнозы, даст Бог. Сложно пока что-то определенное сказать, ситуация меняется день ото дня то в одну, то в другую сторону», — передает E1.ru слова Андрея.
Пилот Игорь Чистовский 13 июня находился в тяжелом, но стабильном состоянии в реанимации. Тогда его и Дворникову доставили в первоуральскую больницу.
Вертолет Robinson потерпел крушение вечером 12 июня. Зацепившись «лыжами» за верхушки деревьев, он упал возле от базы отдыха «Светофор». По предварительным данным, вертолет является частным и принадлежит семье Чистовского, а полет не был согласован с соответствующими службами. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
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