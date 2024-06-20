Пассажирка рухнувшего вертолета под Первоуральском пережила вторую операцию

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Эльнара Дворникова находится в госпитале ветеранов войн
Эльнара Дворникова находится в госпитале ветеранов войн Фото:
новость из сюжета
Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

Врачи провели вторую операцию пассажирке упавшего вертолета под Первоуральском (Свердловская область) Эльнаре Дворниковой. Сейчас она подключена к ИВЛ в госпитале ветеранов войн, рассказал бывший муж пострадавшей Андрей.

«Борется за жизнь девчонка. Слишком много нюансов, но пока все штатно проходит, все надеются на благоприятные прогнозы, даст Бог. Сложно пока что-то определенное сказать, ситуация меняется день ото дня то в одну, то в другую сторону», — передает E1.ru слова Андрея.

Пилот Игорь Чистовский 13 июня находился в тяжелом, но стабильном состоянии в реанимации. Тогда его и Дворникову доставили в первоуральскую больницу.

Вертолет Robinson потерпел крушение вечером 12 июня. Зацепившись «лыжами» за верхушки деревьев, он упал возле от базы отдыха «Светофор». По предварительным данным, вертолет является частным и принадлежит семье Чистовского, а полет не был согласован с соответствующими службами. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.

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Врачи провели вторую операцию пассажирке упавшего вертолета под Первоуральском (Свердловская область) Эльнаре Дворниковой. Сейчас она подключена к ИВЛ в госпитале ветеранов войн, рассказал бывший муж пострадавшей Андрей. «Борется за жизнь девчонка. Слишком много нюансов, но пока все штатно проходит, все надеются на благоприятные прогнозы, даст Бог. Сложно пока что-то определенное сказать, ситуация меняется день ото дня то в одну, то в другую сторону», — передает E1.ru слова Андрея. Пилот Игорь Чистовский 13 июня находился в тяжелом, но стабильном состоянии в реанимации. Тогда его и Дворникову доставили в первоуральскую больницу. Вертолет Robinson потерпел крушение вечером 12 июня. Зацепившись «лыжами» за верхушки деревьев, он упал возле от базы отдыха «Светофор». По предварительным данным, вертолет является частным и принадлежит семье Чистовского, а полет не был согласован с соответствующими службами. Подробнее о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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