19 июня 2024

Тюменская школьница поставила исторический рекорд на ЕГЭ

Школьница из Исетского стала первой стобалльницей на ЕГЭ за всю историю района
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девочка сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Девочка сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов Фото:

В Тюменской области ученица Мария Подшивалова получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и стала первой стобалльницей за всю историю Исетского района. Об этом URA.RU рассказали в отделе образования Исетского района.

«Ученица Исетской школы №1 Мария Подшивалова получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Она стала первым стобалльником за всю историю района», — рассказали агентству в отделе образования.

Ранее URA.RU писало, что двое выпускников из Тюменской области сдали ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов. Еще один школьник стал стобалльником сразу по двум предметам. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области ученица Мария Подшивалова получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и стала первой стобалльницей за всю историю Исетского района. Об этом URA.RU рассказали в отделе образования Исетского района. «Ученица Исетской школы №1 Мария Подшивалова получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Она стала первым стобалльником за всю историю района», — рассказали агентству в отделе образования. Ранее URA.RU писало, что двое выпускников из Тюменской области сдали ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов. Еще один школьник стал стобалльником сразу по двум предметам. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...