Тюменская школьница поставила исторический рекорд на ЕГЭ

Девочка сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
В Тюменской области ученица Мария Подшивалова получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и стала первой стобалльницей за всю историю Исетского района. Об этом URA.RU рассказали в отделе образования Исетского района.
«Ученица Исетской школы №1 Мария Подшивалова получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Она стала первым стобалльником за всю историю района», — рассказали агентству в отделе образования.
Ранее URA.RU писало, что двое выпускников из Тюменской области сдали ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов. Еще один школьник стал стобалльником сразу по двум предметам.
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