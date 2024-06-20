«Дочки» «Роснефти» стали лидерами по числу аварий с разливом нефти в ХМАО

Дочерние общества «Роснефти», которые работают в ХМАО, лидируют по количеству аварий с разливом нефтепродуктов. По данным Природнадзора ХМАО, больше 90% инцидентов на трубопроводах в 2024 году произошло на месторождениях нефтяной компании.
«С января по март 2024 года в ХМАО произошел 481 инцидент с разливом нефти, нефтепродуктов, газового конденсата или подтоварной воды. В дочерних обществах «Роснефти» — 445 аварий», — указано в реестре аварий на сайте Природнадзора ХМАО.
Большая часть аварий произошла на нефтесборных трубопроводах. Чаще всего происшествия случались на нефтегазовых месторождениях Нефтеюганского, Нижневартовского и Сургутского районов Югры.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в два раза увеличилась аварийность на нефтяных трубопроводах. Ученые Научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана установили, что в 93.2% случаев причиной аварий была коррозия.
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