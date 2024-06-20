«Дочки» «Роснефти» стали лидерами по числу аварий с разливом нефти в ХМАО

Большая часть разливов нефти в ХМАО произошла на месторождениях «Роснефти»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО произошло 400 разливов нефти и нефтепродуктов за 2024 год
В ХМАО произошло 400 разливов нефти и нефтепродуктов за 2024 год Фото:

Дочерние общества «Роснефти», которые работают в ХМАО, лидируют по количеству аварий с разливом нефтепродуктов. По данным Природнадзора ХМАО, больше 90% инцидентов на трубопроводах в 2024 году произошло на месторождениях нефтяной компании.

«С января по март 2024 года в ХМАО произошел 481 инцидент с разливом нефти, нефтепродуктов, газового конденсата или подтоварной воды. В дочерних обществах «Роснефти» — 445 аварий», — указано в реестре аварий на сайте Природнадзора ХМАО.

Большая часть аварий произошла на нефтесборных трубопроводах. Чаще всего происшествия случались на нефтегазовых месторождениях Нефтеюганского, Нижневартовского и Сургутского районов Югры.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в два раза увеличилась аварийность на нефтяных трубопроводах. Ученые Научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана установили, что в 93.2% случаев причиной аварий была коррозия.

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Дочерние общества «Роснефти», которые работают в ХМАО, лидируют по количеству аварий с разливом нефтепродуктов. По данным Природнадзора ХМАО, больше 90% инцидентов на трубопроводах в 2024 году произошло на месторождениях нефтяной компании. «С января по март 2024 года в ХМАО произошел 481 инцидент с разливом нефти, нефтепродуктов, газового конденсата или подтоварной воды. В дочерних обществах «Роснефти» — 445 аварий», — указано в реестре аварий на сайте Природнадзора ХМАО. Большая часть аварий произошла на нефтесборных трубопроводах. Чаще всего происшествия случались на нефтегазовых месторождениях Нефтеюганского, Нижневартовского и Сургутского районов Югры. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в два раза увеличилась аварийность на нефтяных трубопроводах. Ученые Научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана установили, что в 93.2% случаев причиной аварий была коррозия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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