Развлечения Знаменитости Shot: Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали для операции 20 июня 2024 в 14:30 Размер текста - 17 + Отару Кушанашвили потребовалась срочная медицинская помощь передает Shot Фото: Илья Московец © URA.RU Журналист Отар Кушанашвили госпитализирован в Красногорске. Он был экстренно прооперирован в связи с выявлением цирроза печени. Об этом сообщает Shot. «Отар Кушанашвили госпитализирован в подмосковном Красногорске. Журналиста экстренно прооперировали. <…> Шоумену поставили предварительный диагноз — цирроз печени», — сообщают авторы канала. За несколько дней до госпитализации Кушанашвили жаловался на боли в животе и сердце. Еще в ноябре прошлого года у журналиста случился сердечный приступ, когда он находился в ресторане. Тогда также потребовалась срочная медицинская помощь. Генпрокуратура тогда заподозрила, что журналист мог инсценировать инфаркт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Журналист Отар Кушанашвили госпитализирован в Красногорске. Он был экстренно прооперирован в связи с выявлением цирроза печени. Об этом сообщает Shot. «Отар Кушанашвили госпитализирован в подмосковном Красногорске. Журналиста экстренно прооперировали. <…> Шоумену поставили предварительный диагноз — цирроз печени», — сообщают авторы канала. За несколько дней до госпитализации Кушанашвили жаловался на боли в животе и сердце. Еще в ноябре прошлого года у журналиста случился сердечный приступ, когда он находился в ресторане. Тогда также потребовалась срочная медицинская помощь. Генпрокуратура тогда заподозрила, что журналист мог инсценировать инфаркт. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям