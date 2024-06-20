Shot: Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали для операции

Журналист Отар Кушанашвили госпитализирован в Красногорске. Он был экстренно прооперирован в связи с выявлением цирроза печени. Об этом сообщает Shot.
«Отар Кушанашвили госпитализирован в подмосковном Красногорске. Журналиста экстренно прооперировали. <…> Шоумену поставили предварительный диагноз — цирроз печени», — сообщают авторы канала. За несколько дней до госпитализации Кушанашвили жаловался на боли в животе и сердце.
Еще в ноябре прошлого года у журналиста случился сердечный приступ, когда он находился в ресторане. Тогда также потребовалась срочная медицинская помощь. Генпрокуратура тогда заподозрила, что журналист мог инсценировать инфаркт.
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