Shot: Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали для операции

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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, здоровье, медицина, больница, хирургические инструменты, медики, нейрохирургия, врачи
Отару Кушанашвили потребовалась срочная медицинская помощь передает Shot Фото:

Журналист Отар Кушанашвили госпитализирован в Красногорске. Он был экстренно прооперирован в связи с выявлением цирроза печени. Об этом сообщает Shot.

«Отар Кушанашвили госпитализирован в подмосковном Красногорске. Журналиста экстренно прооперировали. <…> Шоумену поставили предварительный диагноз — цирроз печени», — сообщают авторы канала. За несколько дней до госпитализации Кушанашвили жаловался на боли в животе и сердце.

Еще в ноябре прошлого года у журналиста случился сердечный приступ, когда он находился в ресторане. Тогда также потребовалась срочная медицинская помощь. Генпрокуратура тогда заподозрила, что журналист мог инсценировать инфаркт.

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Журналист Отар Кушанашвили госпитализирован в Красногорске. Он был экстренно прооперирован в связи с выявлением цирроза печени. Об этом сообщает Shot. «Отар Кушанашвили госпитализирован в подмосковном Красногорске. Журналиста экстренно прооперировали. <…> Шоумену поставили предварительный диагноз — цирроз печени», — сообщают авторы канала. За несколько дней до госпитализации Кушанашвили жаловался на боли в животе и сердце. Еще в ноябре прошлого года у журналиста случился сердечный приступ, когда он находился в ресторане. Тогда также потребовалась срочная медицинская помощь. Генпрокуратура тогда заподозрила, что журналист мог инсценировать инфаркт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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