Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили после сообщений о его инфаркте

13 ноября 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Отара Кушанашвили инсценировать болезнь, чтобы снова получить популярность в СМИ Фото: Стукалин Евгений\Photo ITAR-TASS\ТАСС Телеведущий Отар Кушанашвили мог инсценировать инфаркт миокарда ради популярности. Такую версию проверит Генпрокуратора РФ, пишет telegram-канал Mash. «Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили на ложный вызов и инсценировку инфаркта миокарда ради хайпа. А заодно и на дискредитацию ВС РФ за его резкие высказывания насчет спецоперации», — говорится в канале. Вечером 12 ноября Кушанашвили стало плохо в ресторане в центре Москвы. Продюсер телеведущего Виктор Ладненко сообщил, что у Кушанашвили случился сердечный приступ из-за нагрузки на работе. Позже жена телеведущего сообщила, что у него стабилизировалось состояние, пишет Life . После выписки из больницы Кушанашвили заявил, что «жив-здоров», и пригрозил тем, кто не верит его словам. Mash пишет, что медики расценили это как попытку устроить скандал, после чего появилась версия об осознанной инсценировке ради самопиара в СМИ.

Телеведущий Отар Кушанашвили мог инсценировать инфаркт миокарда ради популярности. Такую версию проверит Генпрокуратора РФ, пишет telegram-канал Mash. «Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили на ложный вызов и инсценировку инфаркта миокарда ради хайпа. А заодно и на дискредитацию ВС РФ за его резкие высказывания насчет спецоперации», — говорится в канале. Вечером 12 ноября Кушанашвили стало плохо в ресторане в центре Москвы. Продюсер телеведущего Виктор Ладненко сообщил, что у Кушанашвили случился сердечный приступ из-за нагрузки на работе. Позже жена телеведущего сообщила, что у него стабилизировалось состояние, пишет Life. После выписки из больницы Кушанашвили заявил, что «жив-здоров», и пригрозил тем, кто не верит его словам. Mash пишет, что медики расценили это как попытку устроить скандал, после чего появилась версия об осознанной инсценировке ради самопиара в СМИ.