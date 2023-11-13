Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили после сообщений о его инфаркте

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Отара Кушанашвили инсценировать болезнь, чтобы снова получить популярность в СМИ Фото:

Телеведущий Отар Кушанашвили мог инсценировать инфаркт миокарда ради популярности. Такую версию проверит Генпрокуратора РФ, пишет telegram-канал Mash.

«Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили на ложный вызов и инсценировку инфаркта миокарда ради хайпа. А заодно и на дискредитацию ВС РФ за его резкие высказывания насчет спецоперации», — говорится в канале.

Вечером 12 ноября Кушанашвили стало плохо в ресторане в центре Москвы. Продюсер телеведущего Виктор Ладненко сообщил, что у Кушанашвили случился сердечный приступ из-за нагрузки на работе.

Позже жена телеведущего сообщила, что у него стабилизировалось состояние, пишет Life. После выписки из больницы Кушанашвили заявил, что «жив-здоров», и пригрозил тем, кто не верит его словам. Mash пишет, что медики расценили это как попытку устроить скандал, после чего появилась версия об осознанной инсценировке ради самопиара в СМИ.

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Телеведущий Отар Кушанашвили мог инсценировать инфаркт миокарда ради популярности. Такую версию проверит Генпрокуратора РФ, пишет telegram-канал Mash. «Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили на ложный вызов и инсценировку инфаркта миокарда ради хайпа. А заодно и на дискредитацию ВС РФ за его резкие высказывания насчет спецоперации», — говорится в канале. Вечером 12 ноября Кушанашвили стало плохо в ресторане в центре Москвы. Продюсер телеведущего Виктор Ладненко сообщил, что у Кушанашвили случился сердечный приступ из-за нагрузки на работе. Позже жена телеведущего сообщила, что у него стабилизировалось состояние, пишет Life. После выписки из больницы Кушанашвили заявил, что «жив-здоров», и пригрозил тем, кто не верит его словам. Mash пишет, что медики расценили это как попытку устроить скандал, после чего появилась версия об осознанной инсценировке ради самопиара в СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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