В тюменских вузах началась приемная кампания. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Тысячи бывших школьников в этом году станут студентами тюменских вузов
Тысячи бывших школьников в этом году станут студентами тюменских вузов Фото:

В тюменских университетах 20 июня стартовала приемная кампания, она продлится до конца июля. В этом году вузы и колледжи примут тысячи первокурсников на различные специальности. Как специалисты встретили первых абитуриентов и куда планируют поступать бывшие школьники — в фоторепортаже URA.RU.

В 9:00 в тюменские университеты пришли первые абитуриенты. Все они подготовили пакет документов для поступления в вузы. Кто-то уже сдал все необходимые экзамены, а у кого-то впереди вступительные испытания.
В 9:00 в тюменские университеты пришли первые абитуриенты. Все они подготовили пакет документов для поступления в вузы. Кто-то уже сдал все необходимые экзамены, а у кого-то впереди вступительные испытания.
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В Тюменском государственном медицинском университет в этом году примут чуть меньше двух тысяч студентов. Бюджетные места выделены для 617 первокурсников, внебюджетные – для 560. По квоте целевого приема предусмотрено 420 мест.
В Тюменском государственном медицинском университет в этом году примут чуть меньше двух тысяч студентов. Бюджетные места выделены для 617 первокурсников, внебюджетные – для 560. По квоте целевого приема предусмотрено 420 мест.
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В университете работает электронная очередь. Всем желающим поступить нужно взять талон и пройти к команде приемной комиссии.
В университете работает электронная очередь. Всем желающим поступить нужно взять талон и пройти к команде приемной комиссии.
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Абитуриентам, которые только закончили школу, подавать документы на бюджет можно до 25 июля, на платное обучение – до 19 августа.
Абитуриентам, которые только закончили школу, подавать документы на бюджет можно до 25 июля, на платное обучение – до 19 августа.
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На бюджет в Тюменский государственный университет в 2024 году поступят 2463 человек. Первые приказы о зачислении (в пределах целевого приема, особого права, без вступительных испытаний, в рамках отдельной квоты) появятся уже 30 июля.
На бюджет в Тюменский государственный университет в 2024 году поступят 2463 человек. Первые приказы о зачислении (в пределах целевого приема, особого права, без вступительных испытаний, в рамках отдельной квоты) появятся уже 30 июля.
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Самыми дешевыми направлениями в ТюмГУ в этом году стали социология, туризм, филология, история, педагогическое образование. Стоимость обучения по указанным специальностям за год составляет 186 тысяч рублей.
Самыми дешевыми направлениями в ТюмГУ в этом году стали социология, туризм, филология, история, педагогическое образование. Стоимость обучения по указанным специальностям за год составляет 186 тысяч рублей.
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В вуз нужно принести копию и оригинал паспорта, документ об образовании, подтверждение индивидуальных достижений или исключительного права и копию СНИЛС.
В вуз нужно принести копию и оригинал паспорта, документ об образовании, подтверждение индивидуальных достижений или исключительного права и копию СНИЛС.
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Тюменский индустриальный университет примет 4473 абитуриента. Для поступления открыто 2464 бюджетных и 576 договорных мест на бакалавриат/специалитет и 515 бюджетных и 345 договорных мест в магистратуру.
Тюменский индустриальный университет примет 4473 абитуриента. Для поступления открыто 2464 бюджетных и 576 договорных мест на бакалавриат/специалитет и 515 бюджетных и 345 договорных мест в магистратуру.
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В вузе представлено 128 программ высшего образования, 85% из них - технические. Самые востребованные: «Строительство», «Нефтегазовое дело», «Техносферная безопасность». Именно на эти направления выделено больше всего бюджетных мест.
В вузе представлено 128 программ высшего образования, 85% из них - технические. Самые востребованные: «Строительство», «Нефтегазовое дело», «Техносферная безопасность». Именно на эти направления выделено больше всего бюджетных мест.
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Самой дешевой специальностью в ТИУ стала „Публичная политика и социальные науки“. Стоимость первого курса — 170 400 рублей.
Самой дешевой специальностью в ТИУ стала „Публичная политика и социальные науки“. Стоимость первого курса — 170 400 рублей.
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В тюменских университетах 20 июня стартовала приемная кампания, она продлится до конца июля. В этом году вузы и колледжи примут тысячи первокурсников на различные специальности. Как специалисты встретили первых абитуриентов и куда планируют поступать бывшие школьники — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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