Ключевой свидетель сделала шокирующее признание по делу Далера Бобиева

Директор садика подделала справку о невменяемости Далера Бобиева

20 июня 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Анна Гилева активно дает показания (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Директор екатеринбургского детского сада Анна Гилева признала в суде, что подделала справку о невменяемости убитого приемного мальчика Далера Бобиева и передала ее опекунше Веронике Наумовой. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом уголовного дела. Адвокат, представляющий интересы потерпевшей стороны, Александр Дмитриенко заявил URA.RU, что справка в материалах дела имеется. «Вероника Наумова утверждала, что в детском саду существует справка о невменяемости Далера. Однако заведующая учреждения отказалась от нее, признав, что документ был подделан и информация в нем не соответствует действительности. Гилева активно сотрудничает со следствием», — отметил собеседник агентства. В распоряжении редакции URA.RU не оказалось контактных данных Анны Гилевой. Информационное агентство выражает готовность предоставить Гилевой возможность публично высказать свою позицию по данному вопросу. Для этого необходимо написать на электронную почту автора материала Dzhallatova@ura.ru. Громкая история с поисками приемного екатеринбургского мальчика Далера Бобиева прогремела на всю страну в конце июня 2023 года. Тогда опекун ребенка Вероника Наумова сообщила о его пропаже, что вызвало масштабные поиски с участием сотен людей. На третий день поисков, 29 июня, тело Далера было найдено в гараже, принадлежащем семье Наумовых. Тело мальчика пролежало в гараже несколько месяцев. Следствие по данному делу продолжается, и в ходе расследования выясняются новые обстоятельства, указывающие на возможную причастность к смерти мальчика не только Вероники Наумовой, но и ее супруга Александра Наумова. Подробности о ходе расследования — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор екатеринбургского детского сада Анна Гилева признала в суде, что подделала справку о невменяемости убитого приемного мальчика Далера Бобиева и передала ее опекунше Веронике Наумовой. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ходом уголовного дела. Адвокат, представляющий интересы потерпевшей стороны, Александр Дмитриенко заявил URA.RU, что справка в материалах дела имеется. «Вероника Наумова утверждала, что в детском саду существует справка о невменяемости Далера. Однако заведующая учреждения отказалась от нее, признав, что документ был подделан и информация в нем не соответствует действительности. Гилева активно сотрудничает со следствием», — отметил собеседник агентства. В распоряжении редакции URA.RU не оказалось контактных данных Анны Гилевой. Информационное агентство выражает готовность предоставить Гилевой возможность публично высказать свою позицию по данному вопросу. Для этого необходимо написать на электронную почту автора материала Dzhallatova@ura.ru. Громкая история с поисками приемного екатеринбургского мальчика Далера Бобиева прогремела на всю страну в конце июня 2023 года. Тогда опекун ребенка Вероника Наумова сообщила о его пропаже, что вызвало масштабные поиски с участием сотен людей. На третий день поисков, 29 июня, тело Далера было найдено в гараже, принадлежащем семье Наумовых. Тело мальчика пролежало в гараже несколько месяцев. Следствие по данному делу продолжается, и в ходе расследования выясняются новые обстоятельства, указывающие на возможную причастность к смерти мальчика не только Вероники Наумовой, но и ее супруга Александра Наумова. Подробности о ходе расследования — в сюжете URA.RU.