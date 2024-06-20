В Челябинске пройдет чемпионат России по конькобежному спорту

В Челябинске с 31 января по 2 февраля 2025 года пройдет Чемпионат России по конькобежному спорту. Согласно графику соревнований, опубликованному Союзом Конькобежцев России, в регионе также пройдет кубок России.
«Чемпионат России по конькобежному спорту (многоборье, спринтерское многоборье) запланирован в Челябинске с 31 января по 2 февраля 2025 года в дворце „Уральская Молния“. Кубок России (отбор на чемпионат) пройдет там же с 27 по 29 ноября 2024 года», — сообщается в документе.
Кроме того, в Челябинске проведут и третий этап Кубка России по конькобежному спорту. Он запланирован с 14 по 17 января 2025 года.
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