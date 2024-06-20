В Челябинске пройдет чемпионат России по конькобежному спорту

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Чемпионат России по конькобежному спорту пройдет в Челябинске
Чемпионат России по конькобежному спорту пройдет в Челябинске Фото:

В Челябинске с 31 января по 2 февраля 2025 года пройдет Чемпионат России по конькобежному спорту. Согласно графику соревнований, опубликованному Союзом Конькобежцев России, в регионе также пройдет кубок России.

«Чемпионат России по конькобежному спорту (многоборье, спринтерское многоборье) запланирован в Челябинске с 31 января по 2 февраля 2025 года в дворце „Уральская Молния“. Кубок России (отбор на чемпионат) пройдет там же с 27 по 29 ноября 2024 года», — сообщается в документе.

Кроме того, в Челябинске проведут и третий этап Кубка России по конькобежному спорту. Он запланирован с 14 по 17 января 2025 года.

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В Челябинске с 31 января по 2 февраля 2025 года пройдет Чемпионат России по конькобежному спорту. Согласно графику соревнований, опубликованному Союзом Конькобежцев России, в регионе также пройдет кубок России. «Чемпионат России по конькобежному спорту (многоборье, спринтерское многоборье) запланирован в Челябинске с 31 января по 2 февраля 2025 года в дворце „Уральская Молния“. Кубок России (отбор на чемпионат) пройдет там же с 27 по 29 ноября 2024 года», — сообщается в документе. Кроме того, в Челябинске проведут и третий этап Кубка России по конькобежному спорту. Он запланирован с 14 по 17 января 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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