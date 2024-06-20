МЧС раскрыло, сколько человек пострадало из-за урагана в Москве

МЧС: 10 человек пострадали из-за урагана в Москве
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Из-за урагана восемь машин повреждены
Из-за урагана восемь машин повреждены Фото:
новость из сюжета
Москву накрыли смерч и «мегаливень»

В результате урагана в Москве пострадали десять человек. Об этом сообщили в экстренных службах. Кроме того, было повалено 23 дерева, а восемь автомобилей получили повреждения.

«Десять человек пострадали из-за ураганного ветра в Москве», — сообщили в экстренных службах. Слова передает ТАСС.

Также 23 дерева рухнули и восемь машин были повреждены. Об этом сообщили РИА Новости.

В Москве 20 июня начался ураган. Синоптики ранее предупреждали о «мегаливне», который накроет регион. Оперативные службы сообщили, что один мужчина погиб из-за упавшего дерева.

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В результате урагана в Москве пострадали десять человек. Об этом сообщили в экстренных службах. Кроме того, было повалено 23 дерева, а восемь автомобилей получили повреждения. «Десять человек пострадали из-за ураганного ветра в Москве», — сообщили в экстренных службах. Слова передает ТАСС. Также 23 дерева рухнули и восемь машин были повреждены. Об этом сообщили РИА Новости. В Москве 20 июня начался ураган. Синоптики ранее предупреждали о «мегаливне», который накроет регион. Оперативные службы сообщили, что один мужчина погиб из-за упавшего дерева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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