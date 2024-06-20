МЧС раскрыло, сколько человек пострадало из-за урагана в Москве

Из-за урагана восемь машин повреждены
новость из сюжетаМоскву накрыли смерч и «мегаливень»
В результате урагана в Москве пострадали десять человек. Об этом сообщили в экстренных службах. Кроме того, было повалено 23 дерева, а восемь автомобилей получили повреждения.
«Десять человек пострадали из-за ураганного ветра в Москве», — сообщили в экстренных службах. Слова передает ТАСС.
Также 23 дерева рухнули и восемь машин были повреждены. Об этом сообщили РИА Новости.
В Москве 20 июня начался ураган. Синоптики ранее предупреждали о «мегаливне», который накроет регион. Оперативные службы сообщили, что один мужчина погиб из-за упавшего дерева.
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