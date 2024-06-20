ЕС ввел санкции против десятка россиян и организаций

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес, флаг европейского союза
Санкции ЕС впервые нацелены на российский газ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны Евросоюза (ЕС) согласовали 14-й пакет антироссийских санкций, в который вошли ограничения на российский газ, а также новые юридические и физические лица. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Страны Европейского союза согласовали 14-й пакет санкций против России, включая первые ограничения на российский газ», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что всего в список было добавлено 47 новых юридических и 69 физических лиц, в результате чего общее число достигло 2200.

По данным агентства, новый пакет запрещает реэкспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в воды ЕС, но не запрещает импорт. Ожидается, что санкции одобрят 24 июня.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 14-й пакет санкций Евросоюза против России будет нацелен на энергетический сектор, банковские услуги и технологии. По ее словам, очередные антироссийские ограничения будут «жесткими», передает RT.

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Страны Евросоюза (ЕС) согласовали 14-й пакет антироссийских санкций, в который вошли ограничения на российский газ, а также новые юридические и физические лица. Об этом сообщило агентство Reuters. «Страны Европейского союза согласовали 14-й пакет санкций против России, включая первые ограничения на российский газ», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что всего в список было добавлено 47 новых юридических и 69 физических лиц, в результате чего общее число достигло 2200. По данным агентства, новый пакет запрещает реэкспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в воды ЕС, но не запрещает импорт. Ожидается, что санкции одобрят 24 июня. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 14-й пакет санкций Евросоюза против России будет нацелен на энергетический сектор, банковские услуги и технологии. По ее словам, очередные антироссийские ограничения будут «жесткими», передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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