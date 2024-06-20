В мире ЕС ввел санкции против десятка россиян и организаций 20 июня 2024 в 17:20 Размер текста - 17 + Санкции ЕС впервые нацелены на российский газ Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Евросоюза (ЕС) согласовали 14-й пакет антироссийских санкций, в который вошли ограничения на российский газ, а также новые юридические и физические лица. Об этом сообщило агентство Reuters. «Страны Европейского союза согласовали 14-й пакет санкций против России, включая первые ограничения на российский газ», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что всего в список было добавлено 47 новых юридических и 69 физических лиц, в результате чего общее число достигло 2200. По данным агентства, новый пакет запрещает реэкспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в воды ЕС, но не запрещает импорт. Ожидается, что санкции одобрят 24 июня. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 14-й пакет санкций Евросоюза против России будет нацелен на энергетический сектор, банковские услуги и технологии. По ее словам, очередные антироссийские ограничения будут «жесткими», передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Страны Евросоюза (ЕС) согласовали 14-й пакет антироссийских санкций, в который вошли ограничения на российский газ, а также новые юридические и физические лица. Об этом сообщило агентство Reuters. «Страны Европейского союза согласовали 14-й пакет санкций против России, включая первые ограничения на российский газ», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что всего в список было добавлено 47 новых юридических и 69 физических лиц, в результате чего общее число достигло 2200. По данным агентства, новый пакет запрещает реэкспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в воды ЕС, но не запрещает импорт. Ожидается, что санкции одобрят 24 июня. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 14-й пакет санкций Евросоюза против России будет нацелен на энергетический сектор, банковские услуги и технологии. По ее словам, очередные антироссийские ограничения будут «жесткими», передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям