Общество Выплаты и пенсии В Госдуме одобрили новые выплаты работающим родителям ГД приняла в I чтении проект о выплате родителям, имеющим двух и более детей 20 июня 2024 в 17:38 Размер текста - 17 + Госдума приняла в первом чтении законопроект о ежегодной выплате работающим родителям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий ежегодные выплаты работающим родителям с двумя и более детьми при условии низкого среднедушевого дохода семьи. Инициатива направлена на поддержку семей, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов. «Законопроект ориентирован на семьи, чей доход не превышает полтора прожиточных минимума», — подчеркнул член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. О принятии законопроекта стало известно в ходе заседания, его трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Законопроект устанавливает размер выплаты, равной разнице между уплаченным НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6%. Подать заявление на получение выплаты можно будет с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом уплаты налога. Выплаты предназначены для родителей, воспитывающих детей до 18 лет и студентов до 23 лет, при отсутствии задолженности по алиментам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий ежегодные выплаты работающим родителям с двумя и более детьми при условии низкого среднедушевого дохода семьи. Инициатива направлена на поддержку семей, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов. «Законопроект ориентирован на семьи, чей доход не превышает полтора прожиточных минимума», — подчеркнул член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. О принятии законопроекта стало известно в ходе заседания, его трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Законопроект устанавливает размер выплаты, равной разнице между уплаченным НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6%. Подать заявление на получение выплаты можно будет с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом уплаты налога. Выплаты предназначены для родителей, воспитывающих детей до 18 лет и студентов до 23 лет, при отсутствии задолженности по алиментам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям