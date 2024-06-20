В Госдуме одобрили новые выплаты работающим родителям

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий ежегодные выплаты работающим родителям с двумя и более детьми при условии низкого среднедушевого дохода семьи. Инициатива направлена на поддержку семей, чей доход не превышает полутора прожиточных минимумов.
«Законопроект ориентирован на семьи, чей доход не превышает полтора прожиточных минимума», — подчеркнул член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. О принятии законопроекта стало известно в ходе заседания, его
Законопроект устанавливает размер выплаты, равной разнице между уплаченным НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6%. Подать заявление на получение выплаты можно будет с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом уплаты налога. Выплаты предназначены для родителей, воспитывающих детей до 18 лет и студентов до 23 лет, при отсутствии задолженности по алиментам.
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