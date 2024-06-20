В Челябинске с отменой льготной программы ипотечный платеж за однокомнатную новую квартиру площадью 37 квадратов вырастет в 3,55 раза с 29 тысяч до 64 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщается на портале о недвижимости.
«В среднем в Челябинске ипотечный платеж вырастет в 3,55 раза с отменой льготной программы. За новую квартиру, приобретенную по ипотеке после 1 июля 2024 года челябинцам придется отдавать не 29, а 64 тысячи рублей. Для расчетов аналитики взяли среднюю стоимость однокомнатной квартиры площадью 37 квадратных метров», — сообщается в исследовании ЦИАН по запросу «РБК-Недвижимости».
При подсчетах специалисты в исследовании брали среднюю стоимость однокомнатной квартиры площадью 37 квадратных метров в челябинских новостройках. А для расчета среднего платежа — срок кредита продолжительностью 25 лет, минимальный первый взнос при этом учитывался в стандартном размере 30%. Для этих вводных был рассчитан средний платеж по ипотеке на льготных условиях при ставке 8% и на рыночных при ставке 18% годовых.
Это связано с тем, что на середину июня средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки превысила 18% годовых. Также эксперты учитывали ограничение по максимальному размеру льготного кредита — 6 млн руб.
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