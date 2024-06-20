РБК: у челябинцев платеж по ипотеке за новое жилье вырастет в 3,5 раза. Инфографика

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В Челябинске платеж по ипотеке за новую квартиру в среднем вырастет с 29 тысяч до 64 тысяч рублей ежемесячно
В Челябинске платеж по ипотеке за новую квартиру в среднем вырастет с 29 тысяч до 64 тысяч рублей ежемесячно Фото:

В Челябинске с отменой льготной программы ипотечный платеж за однокомнатную новую квартиру площадью 37 квадратов вырастет в 3,55 раза с 29 тысяч до 64 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщается на портале о недвижимости.

«В среднем в Челябинске ипотечный платеж вырастет в 3,55 раза с отменой льготной программы. За новую квартиру, приобретенную по ипотеке после 1 июля 2024 года челябинцам придется отдавать не 29, а 64 тысячи рублей. Для расчетов аналитики взяли среднюю стоимость однокомнатной квартиры площадью 37 квадратных метров», — сообщается в исследовании ЦИАН по запросу «РБК-Недвижимости».

При подсчетах специалисты в исследовании брали среднюю стоимость однокомнатной квартиры площадью 37 квадратных метров в челябинских новостройках. А для расчета среднего платежа — срок кредита продолжительностью 25 лет, минимальный первый взнос при этом учитывался в стандартном размере 30%. Для этих вводных был рассчитан средний платеж по ипотеке на льготных условиях при ставке 8% и на рыночных при ставке 18% годовых.

Это связано с тем, что на середину июня средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки превысила 18% годовых. Также эксперты учитывали ограничение по максимальному размеру льготного кредита — 6 млн руб.

Ежемесячный платеж по ипотеке в Челябинске за новую однушку составит 64 тысяч рублей в месяц
Ежемесячный платеж по ипотеке в Челябинске за новую однушку составит 64 тысяч рублей в месяц
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В Челябинске с отменой льготной программы ипотечный платеж за однокомнатную новую квартиру площадью 37 квадратов вырастет в 3,55 раза с 29 тысяч до 64 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщается на портале о недвижимости. «В среднем в Челябинске ипотечный платеж вырастет в 3,55 раза с отменой льготной программы. За новую квартиру, приобретенную по ипотеке после 1 июля 2024 года челябинцам придется отдавать не 29, а 64 тысячи рублей. Для расчетов аналитики взяли среднюю стоимость однокомнатной квартиры площадью 37 квадратных метров», — сообщается в исследовании ЦИАН по запросу «РБК-Недвижимости». При подсчетах специалисты в исследовании брали среднюю стоимость однокомнатной квартиры площадью 37 квадратных метров в челябинских новостройках. А для расчета среднего платежа — срок кредита продолжительностью 25 лет, минимальный первый взнос при этом учитывался в стандартном размере 30%. Для этих вводных был рассчитан средний платеж по ипотеке на льготных условиях при ставке 8% и на рыночных при ставке 18% годовых. Это связано с тем, что на середину июня средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки превысила 18% годовых. Также эксперты учитывали ограничение по максимальному размеру льготного кредита — 6 млн руб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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