Губернатор Текслер обсудил совместные проекты с хоккеистом НХЛ Панариным. Фото

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Алексей Текслер отметил, что Артемий Панарин даже находясь за океаном, не забывает про родной регион
Алексей Текслер отметил, что Артемий Панарин даже находясь за океаном, не забывает про родной регион Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил проекты по развитию Коркино с уроженцем города, хоккеистом НХЛ, Артемием Панариным. В социальных сетях глава региона отметил, что хоккеист не забывает родной край и старается внести свой вклад в его развитие.

«Рад был увидеться с Артемием Панариным. Обсудили возможные совместные проекты в его родном городе Коркино. Ну и хоккей, конечно», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.

По его словам, Панарин не забывает родной регион. Каждый год приезжает в гости и всегда находит время, чтобы передать свой опыт и мастерство детям. И это, как отметил Текслер, всегда очень здорово. 

Панарин выступает за команду «Нью-Йорк Рейнджерс». В нынешнем розыгрыше плей-офф вместе с командой он дошел до полуфинала Кубка Стэнли.

Алексей Текслер встретился с Артемием Панариным
Алексей Текслер встретился с Артемием Панариным
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил проекты по развитию Коркино с уроженцем города, хоккеистом НХЛ, Артемием Панариным. В социальных сетях глава региона отметил, что хоккеист не забывает родной край и старается внести свой вклад в его развитие. «Рад был увидеться с Артемием Панариным. Обсудили возможные совместные проекты в его родном городе Коркино. Ну и хоккей, конечно», — сообщил Текслер в своем telegram-канале. По его словам, Панарин не забывает родной регион. Каждый год приезжает в гости и всегда находит время, чтобы передать свой опыт и мастерство детям. И это, как отметил Текслер, всегда очень здорово.  Панарин выступает за команду «Нью-Йорк Рейнджерс». В нынешнем розыгрыше плей-офф вместе с командой он дошел до полуфинала Кубка Стэнли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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