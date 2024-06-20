Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил проекты по развитию Коркино с уроженцем города, хоккеистом НХЛ, Артемием Панариным. В социальных сетях глава региона отметил, что хоккеист не забывает родной край и старается внести свой вклад в его развитие.
«Рад был увидеться с Артемием Панариным. Обсудили возможные совместные проекты в его родном городе Коркино. Ну и хоккей, конечно», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.
По его словам, Панарин не забывает родной регион. Каждый год приезжает в гости и всегда находит время, чтобы передать свой опыт и мастерство детям. И это, как отметил Текслер, всегда очень здорово.
Панарин выступает за команду «Нью-Йорк Рейнджерс». В нынешнем розыгрыше плей-офф вместе с командой он дошел до полуфинала Кубка Стэнли.
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