В российском регионе горит нефтебаза из-за атаки БПЛА

Из-за БПЛА на нефтебазе начался пожар
На территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе (Тамбовская область) продолжается тушение пожара. Об этом сообщили в правительстве региона. Там отметили, что причиной может служить украинский БПЛА.
«Инцидент случился предположительно из-за БПЛА <...> В настоящее время горят два резервуара», — сообщили в кабмине региона. Слова передает telegram-канал «Тамбовская область». Там отметили, что сил и средств для ликвидации возгорания достаточно.
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