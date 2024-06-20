В российском регионе горит нефтебаза из-за атаки БПЛА

В Тамбовской области горит нефтебаза из-за атаки БПЛА
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Из-за БПЛА на нефтебазе начался пожар
Из-за БПЛА на нефтебазе начался пожар Фото:

На территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе (Тамбовская область) продолжается тушение пожара. Об этом сообщили в правительстве региона. Там отметили, что причиной может служить украинский БПЛА.

«Инцидент случился предположительно из-за БПЛА <...> В настоящее время горят два резервуара», — сообщили в кабмине региона. Слова передает telegram-канал «Тамбовская область». Там отметили, что сил и средств для ликвидации возгорания достаточно. 

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На территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе (Тамбовская область) продолжается тушение пожара. Об этом сообщили в правительстве региона. Там отметили, что причиной может служить украинский БПЛА. «Инцидент случился предположительно из-за БПЛА <...> В настоящее время горят два резервуара», — сообщили в кабмине региона. Слова передает telegram-канал «Тамбовская область». Там отметили, что сил и средств для ликвидации возгорания достаточно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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