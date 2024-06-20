У туристов из ХМАО стали популярны винные туры по Краснодарскому краю

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа набирают популярность винные туры в Краснодарском крае, рассказала URA.RU руководитель турагентства Елена Соловьева. Среди топовых гастрономических локаций оказались Абрау-Дюрсо и винодельни в районе Анапы и Новороссийска.
«Интересные винные туры проходят на Кубани. Это как Абрау-Дюрсо, так и потрясающие винодельни в районе Анапы и Новороссийска. Там для туристов организовывают красивые встречи и программы, подают устриц. Плюс там много хороших гостиниц и пятизвездочных отелей», — рассказала журналисту URA.RU турагент.
Подобные гастрономические туры также популярны в ближайшем зарубежье. Например, бюджетные экскурсии по винодельням организовывают в соседней Абхазии, которая граничит с Краснодарским краем. Туристам показывают производство и проводят дегустации напитков.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане стали разбирать путевки на лето еще в середине весны. Тогда турагенты «Семь чудес» уточняли, что среди популярных направлений у жителей ХМАО оказались именно Сочи и Абхазия.
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