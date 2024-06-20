20 июня 2024

У туристов из ХМАО стали популярны винные туры по Краснодарскому краю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчане едут на Кубань за винными турами
Югорчане едут на Кубань за винными турами Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа набирают популярность винные туры в Краснодарском крае, рассказала URA.RU руководитель турагентства Елена Соловьева. Среди топовых гастрономических локаций оказались Абрау-Дюрсо и винодельни в районе Анапы и Новороссийска.

«Интересные винные туры проходят на Кубани. Это как Абрау-Дюрсо, так и потрясающие винодельни в районе Анапы и Новороссийска. Там для туристов организовывают красивые встречи и программы, подают устриц. Плюс там много хороших гостиниц и пятизвездочных отелей», — рассказала журналисту URA.RU турагент.

Подобные гастрономические туры также популярны в ближайшем зарубежье. Например, бюджетные экскурсии по винодельням организовывают в соседней Абхазии, которая граничит с Краснодарским краем. Туристам показывают производство и проводят дегустации напитков.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане стали разбирать путевки на лето еще в середине весны. Тогда турагенты «Семь чудес» уточняли, что среди популярных направлений у жителей ХМАО оказались именно Сочи и Абхазия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жителей Ханты-Мансийского автономного округа набирают популярность винные туры в Краснодарском крае, рассказала URA.RU руководитель турагентства Елена Соловьева. Среди топовых гастрономических локаций оказались Абрау-Дюрсо и винодельни в районе Анапы и Новороссийска. «Интересные винные туры проходят на Кубани. Это как Абрау-Дюрсо, так и потрясающие винодельни в районе Анапы и Новороссийска. Там для туристов организовывают красивые встречи и программы, подают устриц. Плюс там много хороших гостиниц и пятизвездочных отелей», — рассказала журналисту URA.RU турагент. Подобные гастрономические туры также популярны в ближайшем зарубежье. Например, бюджетные экскурсии по винодельням организовывают в соседней Абхазии, которая граничит с Краснодарским краем. Туристам показывают производство и проводят дегустации напитков. Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане стали разбирать путевки на лето еще в середине весны. Тогда турагенты «Семь чудес» уточняли, что среди популярных направлений у жителей ХМАО оказались именно Сочи и Абхазия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...