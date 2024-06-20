Икона «Троица» Рублева переедет в другой храм

Икона «Троица» Андрея Рублева теперь будет постоянно находиться в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Об этом сообщили в пресс-службе лавры.
«Теперь возможность помолиться перед святыней станет постоянной», — сообщили в пресс-службе лавры, передает РИА Новости. Отмечается, что ранее верующие могли поклониться иконе единожды в год в День Святой Троицы в храме святителя Николая. Икона будет доставлена в лавру на специализированном транспорте и размещена в специально изготовленном киоте, оснащенном системой климат-контроля и защитой от ультрафиолета.
Ранее сообщалось, что икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в кафедральном храме Христа Спасителя до 23 июня 2024 года. Икону доставили в храм Христа Спасителя 5 января. До этого образ находился в помещении с климат-контролем в научно-реставрационном центра имени Грабаря, передает «Национальная служба новостей».
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