Икона «Троица» Рублева переедет в другой храм

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У верующих будет постоянная возможность молиться перед "Троицей" Андрея Рублева
У верующих будет постоянная возможность молиться перед "Троицей" Андрея Рублева Фото:

Икона «Троица» Андрея Рублева теперь будет постоянно находиться в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Об этом сообщили в пресс-службе лавры.

«Теперь возможность помолиться перед святыней станет постоянной», — сообщили в пресс-службе лавры, передает РИА Новости. Отмечается, что ранее верующие могли поклониться иконе единожды в год в День Святой Троицы в храме святителя Николая. Икона будет доставлена в лавру на специализированном транспорте и размещена в специально изготовленном киоте, оснащенном системой климат-контроля и защитой от ультрафиолета.

Ранее сообщалось, что икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в кафедральном храме Христа Спасителя до 23 июня 2024 года. Икону доставили в храм Христа Спасителя 5 января. До этого образ находился в помещении с климат-контролем в научно-реставрационном центра имени Грабаря, передает «Национальная служба новостей». 

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Икона «Троица» Андрея Рублева теперь будет постоянно находиться в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Об этом сообщили в пресс-службе лавры. «Теперь возможность помолиться перед святыней станет постоянной», — сообщили в пресс-службе лавры, передает РИА Новости. Отмечается, что ранее верующие могли поклониться иконе единожды в год в День Святой Троицы в храме святителя Николая. Икона будет доставлена в лавру на специализированном транспорте и размещена в специально изготовленном киоте, оснащенном системой климат-контроля и защитой от ультрафиолета. Ранее сообщалось, что икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в кафедральном храме Христа Спасителя до 23 июня 2024 года. Икону доставили в храм Христа Спасителя 5 января. До этого образ находился в помещении с климат-контролем в научно-реставрационном центра имени Грабаря, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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